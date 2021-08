Nicht jeder freut sich über Danielas Rückkehr

Nachdem Danni Büchner alle Bewohner:innen bis auf Ina Aogo und Mimi Gwozdz ordentlich begrüßt hat, wird im gemeinsamen Raucherzimmer heiß über den neuen Zuwachs auf der Raumstation diskutiert. Vor allem Ina fühlt sich ungerecht behandelt und heizt die Debatte um Daniela an. "Sie kann doch nicht hier rein kommen, jedem 'Hallo' sagen, nur uns beiden nicht", beschwert sich die 32-Jährige lautstark bei ihren Mitbewohner:innen.

Im Clip: Mimi verlässt "Promi Big Brother" freiwillig

"Keinen Nerv mehr, keine Kraft für und keinen Bock drauf"

Auch Mimi Gwozdz geht die Rückkehr und die fehlende Begrüßung ihrer Mitbewohnerin gegen den Strich und sie sieht kommende Konflikte mit Daniela schon aufziehen: "Wie eine Bombe, die am platzen ist und die wird platzen." Währenddessen versucht Oberschlichter Jörg Draeger die erhitzten Gemüter wieder etwas zu beruhigen, letztendlich sei es auf der Raumstation "normal" sich an einem Tag zu streiten und sich am nächsten wieder zu vertragen.

Daniela selbst nimmt es gelassen, dass ihre Anwesenheit nicht von allen gerne gesehen wird. "Ich hab da keinen Bock drauf. Wir sind ja nicht in irgendeinen Psychofilm", kommentiert die Wahl-Mallorquinerin die emotionsgeladene Situation.

Werden die angespannten Verhältnisse mit der Ankunft von Daniela Büchner nun eskalieren? Wie es bei den Bewohner:innen auf der Raumstation weitergeht, erfährst du bei "Promi Big Brother" am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

