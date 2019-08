Nach acht Tagen im Zeltlager von " Promi Big Brother" 2019 darf Ginger Costello Wollersheim nun endlich in den luxuriösen Bereich des Campingplatzes umziehen. Kaum hat die Ehefrau der ehemaligen Rotlichtlegende Bert Wollersheim das Luxuscamp betreten, erobert die #PromiBB-Bewohnerin das Badezimmer und gibt sich einem regelrechten Dusch- und Baderausch hin. Nach einer ausgiebigen Dusche inklusive diverser Haarwäschen, lässt es sich die 33-Jährige in der Badewanne gut gehen.

Plötzlich hat Ginger eine neue Frisur

Wieder werden die Haare gewaschen und der ganze Körper rasiert und geschrubbt. "Ich fühle mich gerade wie die Queen, Mann!", strahlt Ginger aus der Wanne heraus, mit einem Glas Champagner in der Hand.

Doch das Lachen vergeht ihr: Ihre künstlichen Haarverlängerungen verabschieden sich beim Föhnen Strähne für Strähne, bis sie mit neuer Frisur vor dem Spiegel steht: einem Bob! "Meine Extensions lösen sich! Ich kann die einfach rausziehen! Das gibt es doch gar nicht! Krass! Ich glaube, ich habe das falsche Shampoo genommen.", ruft die "Promi Big Brother"-Bewohnerin.

Joey ist erstaunt

Am Ende trägt Ginger ihren neuen Look mit Fassung und ist bestens gelaunt - und auch für Joey Heindle ist diese haarige Angelegenheit ein echter Mehrwert. Er lernt bei "Promi Big Brother" mal wieder etwas dazu: "Ich finde das voll krass, dass man sowas in den Haaren hat. Das sieht voll echt aus!", so der 26-Jährige mit einer Haarsträhne von Ginger Costello Wollersheim in der Hand ...

