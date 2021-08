Das Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer ist gefallen. An Tag 6 von "Promi Big Brother" bekommt die 68-jährige Heike Maurer die wenigsten Stimmen im Voting und scheidet somit aus.

Heike ist bei #PromiBB raus

Die ehemalige Lotto-Fee Heike muss ihren Platz im Weltall räumen. Bis zuletzt weilte die gebürtige Norddeutsche am luxuriösen Big Planet. Dort müssen die anderen Bewohnerinnen und Bewohner von nun an auf Heikes Gesellschaft verzichten.

Die 68-Jährige ist die erste Bewohnerin, die "Promi Big Brother" 2021 regulär verlässt. Zuvor ging zwar schon Daniel Kreibich, dies hatte jedoch gesundheitliche Gründe und sein Auszug war freiwillig.

Im Clip: Das war Heike Maurer bei "Promi Big Brother"

Babs Kijewski und Pascal Kappés waren beim Voting geschützt

Die beiden Neuankömmlinge Babs Kijewski und Pascal Kappés konnten beim Telefon- und App-Voting aus Fairnessgründen nicht gewählt werden. Schließlich zogen die beiden an Tag 6 erst ein und die Zuschauer:innen hatten noch nicht genug Zeit, um sie besser kennenzulernen.

Das wird sich in den nächsten Tagen aber mit Sicherheit ändern. Weiter geht es mit "Promi Big Brother" am 12. August 2021 um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Muss auch an Tag 7 wieder eine Bewohnerin oder ein Bewohner das Weltall verlassen?

