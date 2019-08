Nicht nur in seiner Sendung ist TV-Detektiv Jürgen Trovato auf der Suche nach der Wahrheit, auch bei "Promi Big Brother" beobachtet er alles ganz genau. Seine neuste Vermutung: Zlatko steht auf Männer.

Detektiv Trovato merkt alles

In hintersten Eck des Zeltplatzes verkündet Jürgen ganz geheimnisvoll: "Ich muss euch leider jetzt in einen Schock versetzen, ich beobachte ja alles und jetzt passt auf …" Die Spannung unter den Bewohnern steigt und Trovato setzt an: "Habt ihr mal Zlatkos Ohren gesehen? Da sind zwei Löcher drin …" und deutet an, dass Zlatko wohl schon mal Ohrringe getragen haben muss. Das erste Indiz! Seine nächste Beobachtung bestätigte seine Vermutung: "Der hat dem Tobi auf die Nippel geguckt!" Janine ruft sofort aus: "Bi!"

Die "Promi Big Brother"-Kamera lügt nie

In einem Rückblick wird deutlich, was Jürgen gemeint hat: Tobi seift sich unter der Dusche ein, der Blick wandert zu Zlatko und was macht der? Seine Augen können nicht vom halbnackten Tobi lassen, seine Augenbrauen hüpfen wie wild auf und ab. "Mehr kann ich dazu auch nicht sagen!" meint Trovato und Chris kriegt sich kaum ein vor Lachen und resümiert: " Der hat ihm die ganze Zeit auf die Nippel geguckt!" Ja, und warum schwärmt Zlatko nicht für Jürgen? Auch darauf hat der Detektiv eine Antwort: "Ich bin halt schon zu alt. Bin halt schon ein alter Mann."

