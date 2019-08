Was ist denn nun mit Tobi Wegener und Janine Pink? Seit dem Einzug auf dem Campingplatz von " Promi Big Brother" sprühen die Funken zwischen den beiden Bewohnern. Der "Love Island"-Schnuckel und das Soap-Sternchen sind mittlerweile unzertrennlich. Aber haben sich aus dem Flirt nun etwa starke Gefühle oder vielleicht sogar eine Beziehung entwickelt?

Joey Heindle will diesen Fragen an Tag 12 bei #PromiBB auf den Grund gehen. Als der Sänger mit den beiden Turteltäubchen nachts am Esstisch im Luxuscamp abhängt, fragt er Tobi frei heraus: "Liebst du Janine?"

Darauf gibt es erstmal keine Antwort von dem Fitness-Fan. Joey lässt sich aber nicht abwimmeln. Er bohrt weiter bis Tobi zögerlich antwortet: "Gezwungenermaßen!" Rumms. Diese Antwort will Janine natürlich nicht hören. Entsetzt fragt sie: "Wat hast du gesagt?" Tobi sagt nichts mehr und versteckt verlegen seinen Kopf in Janines Schoß.

Sind Janine und Tobi ein Paar?

Joey checkt die Situation nicht und hakt nochmals nach: "Ihr seid schon zusammen jetzt, oder?" Noch immer hält sich Tobi bedeckt: "Muss man doch jetzt nicht schon preisgeben!" Zwar lächelt Janine tapfer. Das Geständnis ihres Tobis findet sie jedoch alles andere als witzig ...

