Wie es scheint, ist Melanie Müller aktuell mit ihrer Gesamtsituation unzufrieden. So sitzt sie hier zusammen mit acht Mitbewohner:innen eingepfercht auf der engen Raumstation – ohne leckeres Essen und ohne Luxus. Die einzige Ablenkung wären gute und inhaltsvolle Gespräche. Diese finden allerdings nicht statt: "Mich nervt so sehr dieses Gequake. Das ist mir alles too much gerade." beschwert sich Melanie Müller an der Verbindungs-Luke zwischen Raumstation und Big Planet über ihre Crew und drückt alle Bewohner:innen des Planeten ganz fest.

Zudem erzählt die Schlagersängerin: "Pascal ist so nervig, so ein Durchdreher und auch die Anglerin … den ganzen Tag nur dünnes Gequake"… "Es geht ja nicht darum, wo du wohnst, sondern um die Konstellation. Ich eiere hier nur noch rum. Die Gespräche werden immer flacher und bääääääh!"

Auch Uwe fühlt sich allein auf der Raumstation

Uwe geht es ganz ähnlich wie Melanie. Der Bauer mit Herz und Näschen kann mit den Bewohner:innen der Raumstation nicht viel anfangen und ist demotiviert. Statt, wie auf dem Big Planet, seine Mitbewohner:innen zu umsorgen – etwa mit leckerem selbstgebackenen Kuchen – wird er immer ruhiger, zieht sich oft zurück und packt nirgendwo mit an.

Das geht an den anderen Raumstation-Bewohner:innen nicht vorbei. "Meine Meinung ist, dass Uwe immer mehr abbaut, weil er unheimlich seine Iris vermisst. Mittlerweile sitzt er wirklich nur noch in der Ecke, wartet bis es was zu essen gibt und atmet meine frische Luft weg, vegetiert vor sich hin und isst mein Essen weg", so Melanie im Sprechzimmer. "Man kann sagen, Uwe der ist schlau, der hält sich aus allem raus. Aber, dass er jetzt so ruhig durchstartet bis zum Finale, das lasse ich jetzt auch nicht zu."

Zum Trost für Melanie sowie für Uwe mischt Big Brother die Bewohner:innen zwischen Big Planet und der Raumstation wieder kräftig durch. Wann? Heute live um 23:00 Uhr in SAT.1 gleich nach dem Supercup-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sowie auf Joyn.

