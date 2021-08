Im Clip: Der Tag 12 kompakt in 5 Minten

Im gestrigen Duell "Zielwasser" ging es darum, eine an einer Leine hängenden Rakete mit einer Wasserspritze zu treffen, um sie damit möglichst weit in Richtung Mond zu schießen. Dabei stand jede:r der vier Bewohner:innen an einer anderen Station, um die Rakete möglichst weit nach vorne zu bringen. Gespielt wurde "Best of Three" und am Ende gewannen die Bewohner:innen von der Raumstation knapp mit 2:1.

Somit durften Babs, Melanie, Ina und Eric direkt umziehen auf den Big Planet. Für Jörg, Paco, Papis und Gitta fand das Luxusleben erst mal ein Ende, sie mussten nun auf die Raumstation. Nach ihrem Einzug auf den Planeten wählten die neuen Bewohner:innen Marie zu sich, dafür wurde Babs von den TV-Zuschauer:innen vom Big Planet zurück auf die Raumstation gewählt. Soweit der Tag gestern, wie wir in der News "Zielwasser - ein Duell zum Druckablassen" berichteten.

Videobeweis deckt einen Messfehler auf

In der zweiten Runde des Duells "Zielwasser" ging es so knapp her, dass ein mit Maßband bewaffneter Schiedsrichter für die Bestimmung der Entscheidung einschritt. Seine Messung ergab dann einen leichten Vorsprung für die Raumstationbewohner:innen und somit den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der dritten Runde machten die Promis aus dem armen Bereich dann alles klar. Doch hätte es diese dritte Runde gar nicht geben dürfen.

Denn wie sich herausstellte, kam es am Dienstag zu einem Messfehler. Big Brother prüfte diesen Vorfall per Videobeweis sorgfältig und kam zu diesem Ergebnis. Deshalb informiert Big Brother seine Bewohner:innen heute in der Live-Show über die daraus resultierenden und noch nie dagewesenen Konsequenzen: Die Bewohner:innen, die am Duell teilnahmen, müssen oder dürfen wieder in die Bereiche zurückkehren, aus denen sie vor dem Duell kamen. Das bedeutet, dass Jörg, Gitta, Paco und Papis live in der Show direkt zurück auf den Big Planet ziehen. Melanie, Ina, Eric und Marie ziehen direkt live zurück in die Raumstation. Wie es dann weitergeht, siehst du heute um 20:15 Uhr live in SAT.1 sowie auf Joyn.

