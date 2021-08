Papis Loveday kämpft gegen Rassismus und setzt immer wieder Zeichen gegen Diskriminierung. So hielt er nach der Tötung von George Floyd 2020 eine flammende Rede gegen Rassismus auf dem Münchner Königsplatz.

Auch er sah sich in seiner Model-Karriere immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert. In der Raumstation erzählt er seinen Mitbewohner:innen von seinen Erfahrungen mit Homophobie und Diskriminierung.

Papis Loveday: "Das macht mir Angst"

"Damals in den Achtzigern war deine Karriere vorbei, wenn die wussten, dass du schwul bist", erzählt er. "Das kommt alles wieder. Das macht mir Angst."

In seiner afrikanischen Heimat ist Homophobie an der Tagesordnung. "Im Senegal ist es genauso. In den Neunzigern haben die Leute gesagt: 'Okay, lebe dein Leben.' Aber letztes Jahr kam das wieder: Da wurden Schwule auf der Straße geschlagen. Oder du landest für sechs Monate bis ein Jahr im Gefängnis. Und das im Jahr 2021. Das macht Angst! Und auch nicht gerade Hoffnung."

Das Thema nimmt Papis sehr mit

Auch von seinen Erfahrungen mit Rassismus berichtet Papis: Als Model hat er Jobs nicht bekommen, weil er schwarz ist. "Das Thema war: Schwarze verkaufen nicht. Aber ich kann nicht sagen: Ich mag keine Schwarzen. Ich denke über dich als Person und nicht als Farbe. Wenn ich über Menschen als Farbe denke, dann ist das Rassismus."

Im Sprechzimmer kommen Papis angesichts dieser Themen die Tränen. Bei seiner Rückkehr nimmt Paco Steinbeck ihn in den Arm und versichert: "Weinen ist keine Schwäche."

Wie es mit Papis Loveday und den anderen Promis weitergeht, kannst du jeden Abend bei " Promi Big Brother" mitverfolgen

