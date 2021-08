Von den zahlreichen Konflikten, die die Raumstation und den Big Planet von "Promi Big Brother" beherrschen, weiß Pascal Kappés als Neuzugang noch nichts. Doch offenherzig wie er ist, trägt er zum Streitklima bei und legt sich mit keiner Geringeren als Danni Büchner an.

"Ich konnte dich damals im Dschungelcamp nicht leiden"

Pascal Kappés trägt sein Herz auf der Zunge. Was er denkt, spricht er aus, ohne Filter. So sagt er auch schonungslos etwas in Dannis Gesicht, das der Blondine gar nicht gut bekommt: "Ich konnte dich damals im Dschungelcamp nicht leiden."

Im Clip: Pascal Kappés - Vom Mister Saarland zum Mister Galaxie?

Pascal Kappés bildet sich eine Meinung

Das überrumpelt Danni, die den Grund dafür wissen will und Pascal legt nach: "Weil ich dachte, du bist sehr narzisstisch veranlagt. Aber jetzt bilde ich mir meine Meinung selbst." Danni entgegnet süffisant: "Dann bild sie dir, ich bin gespannt."

Danni Büchner ist aufgebracht

Doch damit ist die Sache nicht geklärt und Danni beginnt mit der Streit-Offensive. Bei ihren Mitbewohner:innen regt sie sich über den Neuzugang und seine Worte auf. Schließlich kommt es aber noch dicker, denn Pascal lässt durchscheinen, dass er "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht gänzlich verfolgt hat, auch sonst keine Sendung mit Danni gesehen hat und auch von Jens Büchners Tod nichts weiß.

Ein Umstand, der Öl ins Feuer gießt und es wird klar: aus Pascal und Danni werden so schnell keine Freund:innen. "Du gefällst mir, du nervst mich jetzt schon", so die Mallorca-Auswanderin. "Das beruht auf Gegenseitigkeit", entgegnet Pascal.

