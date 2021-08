Endlich hat er es geschafft: Pascal Kappés liebt "Promi Big Brother" und wollte schon immer Teil der Show sein. Seine Liebe geht sogar so weit, dass sich Pascal das #PromiBB-Auge und #2021 auf die Wade tätowieren ließ.

Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" 2021

Im Big Planet angekommen, legt sich Pascal Kappés nicht nur mit Danni Büchner an, sondern knüpft auch Freundschaft mit Eric Sindermann. Seinem neuen Mitbewohner offenbart er heute Abend seine Vergangenheit rund um seinen Sohn und wie es aktuell um die Beziehung zu ihm steht.

Im Clip: Pascal Kappés gegen Danni Büchner

Panik und Flucht

Als Pascal davon erfuhr, dass er Vater wird, war sein erster Instinkt, die Flucht zu ergreifen. "Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war: wieder in die Heimat. Ich bin von Berlin von heute auf morgen weg, hab zwölf Stunden ins Saarland gebraucht. Ich war komplett überfordert mit der Situation", so Pascal.

"Die meisten Kommentare sind nur Hass, tiefster Hass"

Richtig schlimm wurde es, als die Öffentlichkeit davon erfuhr, dass er zu seinem Kind auf Abstand ging. "Das war ganz schlimm. Ich habe mich nirgends mehr hin getraut, habe mich nicht mehr getraut was zu posten. Die meisten Kommentare sind nur Hass, tiefster Hass. Ich weiß gar nicht, was sich manche Menschen dabei denken, jemanden so zu verurteilen", erzählt er.

Der falsche Zeitpunkt

Ein Umstand, der zu Pascals Reaktion geführt hat, war der Zeitpunkt. Für den Soap-Darsteller war es einfach zu früh, Vater zu werden. "Ich war absolut nicht bereit. Es war die falsche Frau und ich war einfach nicht mehr ich selbst, und bevor ich was riskiere, was ihr oder dem Kleinen geschadet hätte, ziehe ich mich halt zurück und versuche mich selbst zu retten. Was bringt es mir, mich selbst kaputt zu machen und nicht für den Kleinen da sein zu können?", erklärt sich Pascal.

Lob für seine Ex-Partnerin Denise

Voller lobender Worte ist Pascal über seine ehemalige Partnerin Denise, mit der er seinen Sohn bekam. Sie und ihr Ehemann Henning leben in Hamburg. "Ich will, dass der Kleine behütet aufwächst. Das, was Denise jetzt mit Henning und dem Kleinen macht, das machen die absolut überragend und da bin ich auch echt stolz drauf. Chapeau. Ich habe meinen Vater mit elf verloren und mir immer geschworen, dass ich alles dafür geben werde, dass ich für meinen Sohn da bin. Aber was bringt es mir, für meinen Sohn da zu sein, wenn ich selbst nicht da bin? Ich bin einfach nicht bereit gewesen. Ich will da jetzt nirgendwo reingrätschen. Sie macht das echt gut!"

Die aktuelle Situation – "Das war ein Schlag in die Fresse"

Pascal schildert Eric ebenfalls die aktuelle Situation, wie es um ihn und seinen Sohn steht.: "Wir facetimen so drei bis viermal im Monat und sie schickt mir Bilder und Videos. Der Kleine weiß ja gar nix von mir. Es ist eine sehr komische Situation. Er nennt ja Henning schon Papa. Er war im Kinderwagen und ruft auf einmal 'Papa' und guckt Henning an. Das war ein Schlag in die Fresse. Das tut weh. Aber ich kann es ihm nicht ankreiden … Und Henning macht das echt gut."

Das ganze Gespräch siehst du heute Abend, am 13. August 2021, um 23 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

