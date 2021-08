Das Motto der 9. Staffel von "Promi Big Brother" lautet Weltall. In den unendlichen Weiten des Universums gibt es zwei Bereiche: Den luxuriösen Big Planet und die karge Raumstation. Jeden Tag wird mindestens eine Bewohnerin oder ein Bewohner von den Zuschauer:innen vom Big Planet zurück in die Raumstation gewählt. Gleichzeitig können die Promis sich in Duellen im Studio ihren Umzug auf den prunkvollen Big Planet erspielen.

Diese Promis befinden sich in der Raumstation

Wie viele Bewohner:innen sollen in die Raumstation? Big Brother: Ja. Aktuell befinden sich ganze elf Promis in dem bescheidenen Bereich. Dort müssen sie beispielsweise auf leckeres Essen verzichten, auf unbequemen Pritschen schlafen und mit wenig Platz zurechtkommen.

Hier siehst du im Überblick, wer vor Tag 5 bei "Promi Big Brother" mit diesen Herausforderungen umgehen muss:

Im Clip: Mief-Attacke auf der Raumstation

Diese Bewohner:innen leben auf dem Big Planet

Sie frönen dem Luxus und genießen den Big Planet, solange die Zuschauerinnen und Zuschauer sie noch lassen: Vier Bewohner:innen befinden sich aktuell im Schlaraffenland des Universums. Schon heute Abend kann jemand von ihnen wieder in die Raumstation gewählt werden.

So ist der Big Planet im Moment bevölkert:

Wer muss wieder in die Raumstation umziehen? Das erfährst du bei "Promi Big Brother" an Tag 5 um 22:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

