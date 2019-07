"Promi Big Brother" steht schon in den Startlöchern. Vor Start der neuen Staffel wird es Zeit für einen Rückblick: Wie groß war die Arena in der 6. Staffel und wie viele Kilometer Kabel mussten die Technik-Mitarbeiter verlegen? Daten und Fakten zu "Promi Big Brother" 2018 gibt es in unserer Infografik.