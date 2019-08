Es sind nur noch wenige Tage bis zum Finale von "Promi Big Brother" 2019. Zeit für Big Brother, den verbliebenen Bewohnern mit persönlichen Fragen auf den Zahn zu fühlen.

Als die Frage kommt, was man in seinem Leben verpasst habe, erklärt Tobi Wegener: "Eine wirkliche Kindheit wie andere Kinder: Mit Autos spielen, auf den Spielplatz gehen, mit den Eltern was machen."

Tobi wuchs ohne Vater auf

Warum dem ehemaligen "Love Island"-Kandidaten diese Dinge verwehrt blieben, erklärt er kurz danach: "Da meine Mama alleinerziehend war, hatten wir echt krasse finanzielle Einschränkungen. Wir konnten nicht in den Urlaub fliegen oder in den Zoo fahren."

Dazu kommt, dass der "Promi Big Brother"-Bewohner schon als kleiner Junge viel Verantwortung übernehmen musste. Der 26-Jährige erinnert sich: "Ich habe mit neun Jahren auf einen Säugling aufgepasst und war auf mich alleine gestellt. Ich wollte auf den Bolzplatz, stand aber am Fenster und konnte nicht raus, weil ich auf meine ganz kleine Schwester aufgepasst habe."

Insgesamt hat Tobi vier Geschwister. Auch wenn seine Kindheit nicht ganz leicht war: Seine Familie ist für Tobi das Wichtigste im Leben.

