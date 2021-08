Jede:r der Bewohner:innen freut sich auf den eigenen Sieg – doch wem gönnen sie den 1. Platz ebenfalls? In einer Bonus-Fragerunde des großen Bruders kommen die Promis ins Nachdenken. Doch alle nennen schließlich ihre persönlichen Favorit:innen.

"Kampfsau" Melanie Müller

Der stets volle Einsatz und die Authentizität der 33-Jährigen überzeugen einige ihre Mitbewohner:innen. "Weil sie sich am meisten hier einbringt und für mich im Moment die absolut Authentischste hier ist", erklärt Paco Steinbeck seine Entscheidung. Papis Loveday begründet seine Wahl so: "Diese Frau hat keine Negativität, sie hat keine Manipulation. Sie ist einfach sie."Danny Liedtke schließt sich der Meinung von Paco und Papis an. Er findet, Melanie sei eine "Kampfsau", die bei jeder Challenge einfach mitkämpft und es deswegen auch verdient hat, zu gewinnen.

Traum von Hollywood

Ina Aogo und Daniela Büchner gönnen hingegen Eric Sindermann den Sieg. Dabei lobt Ina besonders Erics Wandel in den letzten Wochen: "Ich hab ihn am Anfang sehr aufgesetzt erlebt, aber ich finde, er hat hier eine ganz tolle Entwicklung hingelegt." Daniela begründet ihre Wahl damit, dass der 33-Jährige die Siegprämie benötigen würde, um seinen Traum von Hollywood zu verwirklichen.

Große Karrierechancen und Hilfe im Senegal

Papis erhält von Melanie und Uwe Abel Unterstützung. Die Ballermann-Queen sieht für das Topmodel große Karrierechancen und noch einiges auf Papis warten. Sie betont: "Für mich gehört er karrieremäßig an erster Stelle."

Und auch Uwe kann sich neben seinem eigenen Sieg, den von Papis sehr gut vorstellen. "Wenn er dadurch im Senegal ein bisschen was bewegen kann", gönne er ihm den Sieg sehr, betont der Schweinebauer.

