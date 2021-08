Regina Halmich kommt nicht mit leeren Händen ins Studio von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021. Anlässlich der 111. Folge der #PromiBB-Nachbesprechung mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel hat die ehemalige Profiboxerin eine Geburtstagstorte dabei, sehr zur Freude der Gastgeber:innen.

Regina Halmich: Gute Freundin zweier Bewohnerinnen

Grund für den Besuch von Regina Halmich: Ihre Freundschaft mit gleich zwei Bewohnerinnen der aktuellen Staffel von "Promi Big Brother". Und mit einer davon gibt es dann sogar ein Wiedersehen in der Late Night Show: Gitta Saxx wurde an Tag 15 von den Zuschauer:innen zurück auf die Erde geschickt. Wie bei allen Auszügen üblich, schaut das "Playmate des Jahrhunderts" danach zum Exit-Interview bei Melissa und Jochen vorbei.

So sehr sich Regina Halmich über das Treffen freut, bringt sie kurz zuvor doch auch Bedauern zum Ausdruck: "Es tut mir echt im Herzen weh", kommentiert die Sportlerin das Aus von Gitta. "'Big Brother' war für sie das Projekt in diesem Jahr." Gern hätte Regina ihre Freundin noch länger an Bord der Raumstation oder auf dem Big Planet erlebt.

Im Clip: Tag 15 in der Late Night Show

Regina Halmich: "Marie ist einfach Marie"

Mit der zweiten Freundin, die sich momentan noch im Weltall von Big Brother befindet, verbindet Regina eine große Leidenschaft: "Wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange durch den Sport", sagt Regina Halmich über Marie Lang.

Die Boxerin ist mit dem bisherigen Auftritt der Kickboxerin bei "Promi Big Brother" sehr zufrieden. "Marie ist einfach Marie", weiß Regina. "Sie ist zu 100 Prozent sich selbst treu geblieben und das kann man, glaube ich, hier nicht von allen behaupten."

Marie zeige sich in der Show genauso wie außerhalb und sei "nicht mit einem Plan reingegangen", weiß Regina zu berichten.

Ob Marie Lang mit ihrer Authentizität am Ende als Siegerin von "Promi Big Brother" 2021 dastehen wird, erfährst du in den weiteren Folgen - täglich in SAT.1, im Livestream und auf Joyn.

