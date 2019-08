UPDATE: 21.08.2019 - 21:50

Was ist denn nun mit Tobi Wegener und Janine Pink? Seit dem Einzug auf dem Campingplatz von " Promi Big Brother" sprühen die Funken zwischen den beiden Bewohnern. Der "Love Island"-Schnuckel und das Soap-Sternchen sind mittlerweile unzertrennlich. Aber haben sich aus dem Flirt nun etwa starke Gefühle oder vielleicht sogar eine Beziehung entwickelt?

Joey Heindle will diesen Fragen an Tag 12 bei #PromiBB auf den Grund gehen. Als der Sänger mit den beiden Turteltäubchen nachts am Esstisch im Luxuscamp abhängt, fragt er Tobi frei heraus: "Liebst du Janine?"

Darauf gibt es erstmal keine Antwort von dem Fitness-Fan. Joey lässt sich aber nicht abwimmeln. Er bohrt weiter bis Tobi zögerlich antwortet:

"Gezwungenermaßen!"

Rumms. Diese Antwort will Janine natürlich nicht hören. Entsetzt fragt sie: "Wat hast du gesagt?" Tobi sagt nichts mehr und versteckt verlegen seinen Kopf in Janines Schoß.

Sind Janine und Tobi ein Paar?

Joey checkt die Situation nicht und hakt nochmals nach: "Ihr seid schon zusammen jetzt, oder?" Noch immer hält sich Tobi bedeckt: "Muss man doch jetzt nicht schon preisgeben!" Zwar lächelt Janine tapfer. Das Geständnis ihres "Love Island"-Herzbuben Tobi findet sie jedoch alles andere als witzig ...

Tobine or not Tobine...

Tobi, Janine und Joey sind seid Beginn der 7. Staffel von Promi Big Brother 2019 unzertrennlich. Die Zuschauer wählten sie von früh an in das Luxuscamp und oft erspielten sie sich auch die Möglichkeit in den Matches, im Luxus-Camp die notwendige Privatsphäre zu erhalten. Doch mehr als gemeinsames kuscheln wurde den Zuschauern bisher noch nicht geboten. Da Liebe ja auch durch den Magen geht, spendierte Big Brother dem Pärchen gestern sogar ein privates Candle-Light-Dinner, um die Liebe zwischen der Beiden zu unterstützen.

UPDATE: 21.08.2019 - 23.03

Es war nicht Liebe auf den ersten Blick

"Schon ein heißer Feger", dachte sich Tobi beim ersten Aufeinandertreffen. "Schockverliebt" sei er damals aber nicht gewesen. Das ist für den Womanizer aber normal. So etwas wie Liebe auf dem ersten Blick sei ihm noch nie passiert. "Liebe kommt ja mit der Zeit, wenn man in einer Beziehung ist."

Beziehungsstatus ungeklärt: Tobi und Janine ist sich uneinig

Für die Soap-Darstellerin ist die Sache klar: "Ich geh schon mal davon aus, dass ich jetzt sagen kann, dass Tobi mein Freund ist." Das scheint der "Love Island"-Teilnehmer aber ein bisschen anders zu sehen. Er will lieber nichts überstürzen und gibt sich im Sprechzimmer zurückhalten: "Dass man dann jetzt irgendwie fest zusammen ist, dass muss man dann natürlich nochmal bequatschen und herausfinden in einem Gespräch."

Für Profi-Kuppler Joey besteht jedoch kein Zweifel: "Ihr seid zusammen. Ganz klar."

Ist das das Ende von Tobine?

Heute Abend wird sich Tobis bester Freund Marcellino in der "Watch Together" (um 21:55 Uhr im Live Stream) über den "Love Island"-Teilnehmer äußern. Auch Sylvia Wollny wird sich dort zusammen mit Aaron Troschke einfinden.

Ob bald Ärger im Paradies herrscht oder Tobine weiterhin auf Wolke 7 schwebt, seht ihr täglich um 22.15 Uhr und freitags um 20.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in SAT.1.

