Voller Einsatz bei gleich zwei Duellen: Danny Liedtke hat sich das goldene Ticket für das große Finale von "Promi Big Brother" 2021 redlich verdient. Er setzte sich gegen seine Mitbewohnerinnen Melanie Müller und Marie Lang durchsetzen. Zuvor konnte er sich mit seinen Mitstreiterinnen von der Raumstation gegen das Team vom Big Planet behaupten. Nun steht Danny Liedtke als der erste offizielle Finalist fest und ist dem Sieg ein ganzes Stück näher gekommen.

Raumis gegen Planetis

Im ersten Duell "Mehrere Doofe, ein Hirn" traten erst drei Bewohner:innen vom Big Planet an, und danach drei Bewohner:innen der Raumstation. Dabei mussten sie so viel Wasser wie möglich in einer Schale auf dem Kopf durch einen Parcours manövrieren. Melanie, Danny und Marie von der Raumstation konnten dabei auftrumpfen. Sie haben mehr Wasser als die Planetis durch den Parcours gebracht. Damit kamen sie eine Runde weiter im Kampf um das goldene Finalticket.

Gewinner:innen-Trio in der nächsten Runde

Im zweiten Duell war Taktik und das richtige Pokerface beim Setzen von Chips gefragt. Marie gewann zwar eine Runde, schied aber ziemlich schnell aus. Schlussendlich konnte Danny Liedtke den Sieg nach Hause nehmen.

Als Finalist hat Danny sowohl an Tag 20 als auch an Tag 21 Nominierungsschutz. Das große Finale von "Promi Big Brother" ist am 27. August 2021 um 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn sowie im Livestream.

