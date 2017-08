Natascha Ochsenknecht (52) hofft: "Es wäre genau jetzt mal an der Zeit, dass ich etwas gewinne, um mir zu beweisen, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe.“

Ben Tewaag (40) will siegen: "Ich rechne mir zwar keine großen Chancen aus, aber ich hoffe natürlich trotzdem zu gewinnen. Es geht ja auch um sehr, sehr viel Geld."

Mario Basler (47) gibt sich gelassen: "Ich glaube meine Fans wissen, was sie zu tun haben."

Jessica Paszka (26) kann ihr Glück noch gar nicht fassen: "Ich stehe im Finale! Das hätte ich nie gedacht. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich das geschafft habe."

Für Cathy Lugner (26) wäre der Sieg ein "First": "Ich würde mich sehr freuen zu gewinnen, weil ich noch nie etwas gewonnen habe, noch nicht mal eine banale Siegerurkunde beim Sportfest."

Das passiert heute in der großen Final-Show

Moderator Jochen Schropp begrüßt die Exit-Bewohner direkt bei sich im Studio.

Welche Promis müssen das Haus heute zuerst verlassen? Welche beiden Bewohner kämpfen am Ende um den Sieg? In zwei Live-Duellen müssen die letzten beiden Finalisten Nervenstärke und Geschick beweisen. Im Studio warten auf die fünf Finalisten nach ihrem Auszug Familie und Freunde, darunter Cheyenne Ochsenknecht, Cathy Lugners Schwester Beate sowie Mario Baslers Puzzle-Partnerin Doris Büld. Wird Jessica Paszka heute endlich auch Frank Stäblers Verlobte Sandra kennenlernen?

Zum Schluss Genuss: Das Fakten-Quiz

In der Kanalisation wurde gehungert und gedarbt, in der Luxusetage geschlemmt und gefeiert. Was haben die insgesamt 13 Bewohner in den vergangenen zwei Wochen eigentlich so konsumiert? Viel Spaß beim Mitraten!

1. Wie viel Kilo Rohkost wurde in die Kanalisation geliefert?

a.) 30 Kilo b.) 60 Kilo c.) 90 Kilo

2. Wie viele Flaschen Wein und Champagner wurden in der Luxusetage getrunken?

a.) 30 b.) 57 c.) 72

3. Wie viele Zigaretten und wie viel Gramm Tabak wurden in das „Promi Big Brother“-Haus geliefert?

a.) 370 Zigaretten und 250 Gramm Tabak

b.) 500 Zigaretten und 560 Gramm Tabak

c.) 850 Zigaretten und 450 Gramm Tabak

Die Finalisten:

Ben Tewaag, Mario Basler, Natascha Ochsenknecht, Cathy Lugner, Jessica Paszka

Die richtige Antworten: 1b, 2c, 3b.