Im Clip: Bonus: Nominierungs-Talk - Darum haben die Promis so entschieden

Die 24-Stunden-Nominierung

An Tag 19 wurden Marie Lang, Danny Liedtke und Eric Sindermann für das Exit-Voting nominiert. Doch obwohl die Nominierten am Ende der Sendung von ihrem möglichen Exit erfuhren, mussten sie noch eine ganze Weile bangen. Erst am nächsten Abend stimmten die Zuschauer:innen für ihre Favoritin oder ihre Favoriten ab.

Eric Sindermann verabschiedet sich

Dann ist es so weit: Es wurde abgestimmt und Danny und Marie sind save. Eric muss jedoch seine Koffer packen. Nach einer dicken Gruppen-Umarmung, bei der die Krone nicht verrutscht ist, schreitet er aus der Raumstation, dem tosenden Applaus des Publikums entgegen.

"Promi Big Brother" 2021 siehst du morgen um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: