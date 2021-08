Wer ist raus? Sie müssen bei "Promi Big Brother" gehen

Die Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen unbedingt gewinnen. Doch nicht jede:r von ihnen kommt gleichermaßen gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an. Diese haben es im Telefon- und App-Voting in der Hand, für wen die Reise durch das Universum frühzeitig endet.

Wer scheidet bei "Promi Big Brother" aus? Wer zieht alle in seinen Bann und schafft es bis ins große Finale? Hier bleibst du immer up to date und erfährst, wer raus ist.

Alle ausgeschiedenen Bewohner:innen in der Übersicht

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner haben bereits das Weltall von "Promi Big Brother" verlassen.

Alle anderen Promis dürfen sich weiterhin Hoffnungen auf den Sieg machen. Aber wie lange noch?

Hier siehst du stets im Überblick, wer in welcher Folge ausscheiden musste:

Diese Bewohner:innen sind noch dabei

Ihre Reise durch das All ist längst noch nicht vorbei: 7 Bewohnerinnen und Bewohner sind noch im Rennen um den Sieg der 9. Staffel von "Promi Big Brother". Wer von ihnen darf sich im Finale am 27. August die Krone aufsetzen? Sie sind an Tag 20 noch dabei:

Melanie Müller

Uwe Abel

Papis Loveday

Marie Lang

Ina Aogo

Danny Liedtke

Wer bei "Promi Big Brother" 2021 raus ist, erfährst du brandaktuell nach der Sendung immer hier. Natürlich kannst du aber auch live in der Show verfolgen, wen die Zuschauer:innen zurück auf die Erde wählen. Verpasse nicht den nächsten regulären Exit – "Promi Big Brother" läuft täglich in SAT.1 und auf Joyn (die Sendezeiten im Überblick).

