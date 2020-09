Linker Haken, rechter Haken und eine gute Beinarbeit sind bei "Das große SAT.1 Promiboxen" gefragt. Nur der Star, der aus seinem Körper die besseren Box-Skills rausholt, kann sich gegen seinen Widersacher auch behaupten.

Diese Promis treten am Freitag an

Zehn Teilnehmer wagen sich am kommenden Freitag, den 18. September in den Ring. So sehen die Paarungen der Kämpfe aus:

Carina Spack vs. Jade Britani Übach

Oliver Sanne vs. Yasin Cilingir

Gisele Oppermann vs. Doreen Dietel

Marcellino Kremers vs. Stephan Jerkel

Matthias Mangiapane vs. Julian F. M. Stoeckel

Carina Spack fordert Jade Britani Übach zum Kampf heraus

Wer seinen Gegner Sterne sehen lassen will, muss hart trainieren. Das wissen auch Carina Spack und Jade Britani Übach, die am Freitag gegeneinander antreten. "Ich habe mein Leben komplett geändert", erklärt Jade. Doch das ist nicht das Einzige, was sie zu sagen hat – denn auch für ihre Gegnerin hat sie das ein oder andere demotivierende Wort in petto: "Ich bin einfach nur froh, wenn sie eine Faust von mir im Gesicht hat!"

Angst hat Carina Spack scheinbar keine. Vielmehr hat sie vor, Frust und Wut zu nutzen, um sich den Sieg zu erkämpfen. Denn dass sich Rivalin Jade bei "Big Brother" an Carinas Freund Serkan Yavuz rangeschmissen hat, scheint Carina nachhaltig zu erzürnen. "Ich trete heute für alle Frauen ein, die wissen, wie sch*** es ist, wenn sich eine dritte Person in die Beziehung einmischt", skandiert sie – getreu dem Motto: "Keine Gnade für Jade!"

Doreen Dietel vs. Gisele Oppermann: Es gibt was auf die Zwölf

Der Konflikt zwischen Carina und Jade ist jedoch nicht der einzige, bei dem am Freitagabend nach einem neuen Lösungsansatz gesucht wird. Auch Doreen Dietel und Gisele Oppermann steigen in SAT.1 nicht zum ersten Mal zusammen in den Ring. Schon im Dschungelcamp entwickelte sich die gegenseitige Abneigung.

Dass zwischen den beiden Kontrahentinnen 13 Jahre Altersunterschied liegt, macht dieses Battle besonders interessant. Doch Doreen will etwas beweisen: "dass eine alte Frau ein junges Ding schön in die Ecke kloppen kann!"

Doch wer jetzt denkt, das Gisele bei so viel sprühender Kampfeslust den Schwanz einzieht, der irrt. "Ich habe kein einziges Mal daran gedacht aufzugeben. Ich freue mich darauf, das im Ring auszutragen", verkündet die Drama-Queen.

Am Freitag wird in SAT.1 live geboxt

Welche Promis am Ende jubeln und siegreich ins Wochenende ziehen, siehst du am Freitag, den 18. September 2020 um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn. Einen weiteren Box-Abend gibt es die Woche drauf, am 25. September.

