Sommer, Sonne, Schweißalarm? Influencerin Yeliz Koc (25) fühlt sich alles andere als wohl in ihrer Haut: "Ich schwitze sehr viel. Wenn ich Leuten die Hand schüttle, fühle ich mich unwohl, weil es so feucht ist." Für die 25-Jährige steht fest: Der Schweiß muss weg – und zwar langfristig. Model-Freund Johannes Haller (31, "Promi Big Brother" 2018) unterstützt sie bei ihrem Wunsch, sich unters Messer zu legen. Das einzige Problem: Yeliz hat panische Angst vor Spritzen … Einen exklusiven Vorab-Eindruck gibt es im Video.

SAT.1 begleitet " Promis Privat" ab 29. Juli 2019 täglich von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr. In der ersten Woche zeigt die Promi-Doku unter anderem, welche Höhen und Tiefen Melanie Müller auf ihrem Weg zur Schwangerschaft durchlebt hat, oder wie Julian F. M. Stoeckel seine ersten Fahrversuche meistert. Außerdem gibt es noch viele weitere Promis zu sehen und ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich.

Bei Katzenberger-Mama Iris Klein spukt es auf Mallorca

Who you gonna call? Ghostbusters! Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, ist sich sicher: In ihrer Finca auf Mallorca spukt es! Auch wenn ihr Mann Peter eher skeptisch ist, was die nächtlichen Gespenster-Begegnungen seiner Frau angeht – ein bisschen Dämonen-Bekämpfung kann ja nie schaden! Kann der mysteriöse Geist vertrieben werden?

Bert und Ginger Wollersheim im Babyfieber

Erste Krise bei den frisch verheirateten Wollersheims: Berts Neu-Gemahlin Ginger ist im Babyfieber und auf Entrümpelungsmission – von einem babysicheren Zuhause ist die Villa des ehemaligen Rotlicht-Königs noch meilenweit entfernt. Verstaubte, an die Wand getackerte Gardinen und vollgestellte Tische, die jedem Flohmarktstand Konkurrenz machen könnten – für Ginger ist klar: Weg mit dem alten Ramsch! Zu schade, dass Bert leider gar nicht begeistert von dem Einsatz seiner Gattin ist.

