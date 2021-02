"Promis unter Palmen" 2021: Sonnen, Palmen und eine Villa am Strand

Bei "Promis unter Palmen" treffen zwölf prominente Kandidaten in Thailand wieder aufeinander oder sehen sich teilweise sogar zum ersten Mal. Ihr Alltag besteht nicht nur aus Sekt und Sonnenschein, sondern wird immer wieder durch unterhaltsame Challenges unterbrochen.

Dabei werden die Promis in Teams unterteilt, die sich jeweils einen Nominierungsschutz für ihre Mitglieder erspielen können. Das Gewinner-Team darf außerdem Promis aus dem Verlierer-Team nominieren, von denen einer die luxuriöse Villa verlassen muss.

Start von Staffel 2 im Frühjahr 2021

Zwölf Promis haben sich bereits auf den Weg nach Thailand begeben und sind bei der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" dabei. Der Dreh ist bereits in vollem Gange, doch das genaue Startdatum der beliebten SAT.1-Reality-Show ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch: Im Frühjahr 2021 werden die Promis im TV um 100.000 Euro Preisgeld und die goldene Kokosnuss kämpfen.

TV-Ausstrahlung und Livestream

Der Dreh ist noch in vollem Gange! Sobald die Sendezeiten und Sendetermine von "Promis unter Palmen" feststehen, erfährst du sie hier. Die Sendung wird in SAT.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Im Livestream kannst du die Show jederzeit auch ohne Fernsehgerät von unterwegs oder am PC ansehen.

Das große Finale

Das Finale von "Promis unter Palmen" Staffel 1 lief am 29. April 2020 in SAT.1 und auf Joyn. Wann das Finale in diesem Jahr im Fernsehen gezeigt wird, ist leider noch nicht bekannt.

Die Promis und Kandidaten 2021

Wow! Nach der ersten Staffel mit Promis wie Claudia Obert und Désirée Nick, legt SAT.1 für Staffel 2 nochmal eine Schippe drauf. Die zwölf Promis haben ihre Qualitäten bereits in Shows wie "Promi Big Brother" oder "Festspiele der Reality-Stars" unter Beweis gestellt. Jetzt wollen sie sich alle gegeneinander messen, um vielleicht 100.000 Euro Preisgeld und die goldene Kokosnuss ihr Eigen nennen zu können.

Diese illustre Promi-Runde kämpft bei 30 Grad am sonnigen Strand von Thailand um den Sieg bei "Promis unter Palmen" 2021: