"Promis unter Palmen" 2021

Zwölf Promis werfen sich für " Promis unter Palmen" 2021 in Bikinis, Badehosen und Badeanzüge. In acht Folgen werden jeweils zwei Teamkapitän:innen ermittelt, die zusammen mit ihrem zusammengestellten Team an Wettkämpfen teilnehmen. Wer sich in den Spielen durchsetzt, ist sicher in der nächsten Runde. Aus dem Verlierer-Team werden in jeder Sendung zwei Promis für den Auszug nominiert. Die anderen entscheiden, wer gehen muss.

"Promis unter Palmen" ist eine Reality-Show, die erstmalig 2020 in SAT.1 ausgestrahlt wurde.

Zwölf Promis sind als Teilnehmer:innen dabei und ziehen für den Dreh in eine Villa in Thailand.

Die oder der Gewinner:in bekommt am Ende 100.000 Euro und die Goldene Kokosnuss.

Start, Sendezeiten und Sendetermine

Los geht es mit "Promis unter Palmen" am 12. April 2021 um 20:15 Uhr direkt nach den SAT.1-Nachrichten. Insgesamt laufen die acht Folgen der Show immer montags in SAT.1 und auf Joyn, wobei die letzte Folge gleichzeitig das große Finale ist.

Die Promis, Teilnehmer:innen und Kandidat:innen

Diese Promis sind 2021 in Staffel 2 dabei

Bei diesem Cast hat SAT.1 sich wieder selbst übertroffen: Ganze zwölf Promis kämpfen bei "Promis unter Palmen" 2021 in Thailand um den Sieg – zwei mehr als noch in der letzten Staffel. Diese Kandidat:innen lassen es sich in diesem Jahr am Strand gutgehen:

Diese prominenten Kandidat:innen waren 2020 in Staffel 1 dabei

Auch in der ersten Staffel war bereits eine illustre Prominenten-Runde am Start. Neben Champagner-Queen Claudia Obert und Bräunungsfee Janine Pink gesellten sich auch Promis wie Tobias Wegener und Ennesto Monte an den Strand von Thailand.

Das sind alle Teilnehmer:innen der ersten Staffel im Überblick:

Tobias Wegener

Claudia Obert

Carina Spack

Bastian Yotta

Désirée Nick

Eva Benetatou

Matthias Mangiapane

Ronald Schill

Janine Pink

Wer ist schon raus?

Geduld, Geduld! Erst am Ende der ersten Folge entscheiden die Promis des Gewinner-Teams, wer aus dem Verlierer-Team gehen muss. Wer ist so kurz nach dem Einzug direkt wieder raus und muss ihren oder seinen Traum von 100.000 Euro und der Goldenen Kokosnuss wieder begraben?

Drehort: Wo befindet sich die Villa der Promis?

Der Drehort von "Promis unter Palmen" ist eine Villa in Phuket. Die idyllische Insel liegt in der Andamanensee und im Süden von Thailand. In der Villa, die natürlich direkt am Strand liegt, erwartet Calvin Kleinen, Elena Miras & Co. Luxus pur.

Auch ein toller Pool gehört zur Villa. Ob die Reality-Stars darin wohl ihre Luxus-Körper auspowern? Oder nutzen sie das kühle Nass vielmehr für eine feucht-fröhliche Poolparty?

Regeln: Woran müssen sich die Promis halten?

Die Regeln sind die Regeln! Und sie machen auch vor prominenten Gesichtern nicht Halt. Zu Beginn jeder Folge gibt es das sogenannte Kapitänsspiel, bei dem zwei Kapitän:innen für jeweils ein Team gesucht werden. Die oder der beste Promi aus dem Spiel darf sich ein eigenes Team zusammenstellen.

Mit dem Team tritt sie oder er dann im Teamspiel an und versucht, die anderen hinter sich zu lassen. Schließlich geht es um den Nominierungsschutz. Das Gewinner-Team ist sicher in der nächsten Folge und ihr:e Kapitän:in muss zwei Promis aus dem Verlierer-Team nominieren. Wer am Ende ausscheidet, entscheiden jedoch alle Mitglieder des Gewinner-Teams.

Das Finale

Das Finale von "Promis unter Palmen" 2021 findet voraussichtlich am 31. Mai 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn statt. Nach acht Folgen endet damit die zweite Staffel der Reality-Show und die oder der Sieger:in wird gekürt.