"Promis unter Palmen" 2021: Die zwölf Promis im Überblick

Das Geheimnis ist gelüftet: Auch in diesem Jahr verlegen wieder zwölf Promis bei "Promis unter Palmen" ihren Wohnsitz vorübergehend in eine thailändische Villa. Jeder von ihnen träumt vom Sieg in der SAT.1-Reality-Show, denn dem Gewinner winken 100.000 Euro Preisgeld und die goldene Kokosnuss. Bis zum Finale gilt es allerdings so manche Challenge zu bestreiten.

Das sind die zwölf Promis, die in Staffel 2 dabei sind und aktuell bereits vor Ort in Thailand drehen:

Elena Miras

Henrik Stoltenberg

Willi Herren

Giulia Siegel

Prinz Marcus von Anhalt

Calvin Kleinen

Patricia Blanco

Melanie Müller

Kate Merlan

Katy Bähm

Chris Töpperwien

Emmy Russ

Henrik Stoltenberg

Der selbstbewusste Henrik Stoltenberg, Enkel des 2001 verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg, ist noch nicht lange im Reality-TV-Business unterwegs und tritt doch bereits auf, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Seine Sprüche und Ausdrücke wie "Bon Schlonzo" oder "Schlobbriger Lobbes" machten den 24-jährigen Schönling bereits zu einem echten Kult-Promi.

Bei "Promis unter Palmen" will er zeigen, dass in ihm noch mehr als ein schlonziger Womanizer steckt. Challenge accepted!

Elena Miras

Die 28-jährige Schweizerin Elena Miras ist aus der deutschen Reality-Welt nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit ihrem heutigen Ex-Freund Mike Heiter, den sie bei "Love Island" kennen und lieben lernte, hat sie Töchterchen Aylen bekommen.

Ihrer Tochter widmet Elena auch ihre Bikini-Kollektion "Aylena". Setz dir am besten schon jetzt eine Sonnenbrille auf, denn in ihren eigenen Bikinis wird die Brünette ihren heißen Körper bei "Promis unter Palmen" ganz sicher zur Schau stellen.

Willi Herren

Eine Reality-Show ohne Willi Herren ist wie Ketchup ohne Pommes. Der 45-Jährige wurde als Schauspieler in der "Lindenstraße" berühmt und tritt heute – zumindest, wenn nicht gerade Corona die Welt beherrscht – als Ballermann-Sänger auf.

Die einen mögen ihn, die anderen hassen ihn. Fakt ist, Willi bringt, egal bei welchem TV-Format er teilnimmt, eine gewaltige Portion Stimmung mit.

Giulia Siegel

Giulia Siegel, Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel, ist ein absolutes Multitalent. Mama, Model, Moderatorin und Schauspielerin – die 46-Jährige kommt mit jeder Rolle zurecht. Immer an ihrer Seite ist ihr Freund Ludwig Heer.

Beim "SAT.1 Promiboxen" trat Giulia gegen Yvonne König an und ging als Siegerin aus dem Ring. Am Strand von Thailand hat sie ihre Box-Handschuhe nicht dabei. Die ein oder andere verbale Auseinandersetzung mit einem Promi-Mitbewohner ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Prinz Marcus von Anhalt

Er liebt und lebt den Luxus. Prinz Marcus von Anhalt (54) sorgt in den Boulevard-Zeitungen immer wieder für Schlagzeilen.

Mittlerweile lebt Prinz Marcus in Dubai und unterhält von dort seine treuen Facebook- und Instagram-Fans. Eines ist gewiss: Auch in Thailand bei "Promis unter Palmen" wird dem Vater einer Tochter wieder so Manches einfallen, womit er bei den Zuschauern polarisieren kann.

Patricia Blanco

Patricia Blanco ist nicht nur "die Tochter von…", sondern hat sich seit einigen Jahren in Shows wie "Big Brother" oder "Adam sucht Eva" selbst einen Namen gemacht. Die 50-Jährige hat mit ihrer Vergangenheit und ihrem Vater Roberto Blanco Frieden geschlossen und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Bei "Promis unter Palmen" möchte sie den Zuschauern zeigen, dass sie nicht ohne Grund "Reality-Star" genannt wird. Sie wird in Thailand "für Recht und Ordnung" sorgen … wie auch immer das aussehen mag!

Calvin Kleinen

Reality-Sternchen Calvin Kleinen gehörte schon in der Schule zu den Coolsten der Coolen. Man kann davon ausgehen, dass der 28-Jährige auch bei "Promis unter Palmen" auf sein Alphatier-Image bestehen wird.

Für den Sieg in der SAT.1-Show gibt der bekennende Partyhengst Vollgas und wird versuchen, seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei den Challenges besonders zu motivieren.

Emmy Russ

Die polarisierende Blondine Emmy Russ lebte mit ihrer Mutter einige Zeit in Spanien. Heiße Temperaturen dürften für die 21-Jährige also kein Problem sein.

Bei "Promis unter Palmen" wird das Power-Paket nicht nur bei den Challenges 100 Prozent geben. Und dass man Emmy trotz ihrer Körpergröße nicht unterschätzen darf, hat sie spätestens bei "Promi Big Brother" 2020 bewiesen.

Melanie Müller

Sie ist eine echte Powerfrau: Melanie Müller hat sich seit ihrer Teilnahme beim "Bachelor" als Ballermann-Sängerin und Unternehmerin ein kleines Imperium auch abseits des Reality-TVs aufgebaut. Mit ihrer Art begeistert sie trotzdem immer wieder – unter anderem in der SAT.1-Sendung "Plötzlich arm, plötzlich reich".

Die selbstbewusste Mutter (Eine Tochter, ein Sohn) ist seit jeher ein Fan klarer Worte und scheut auch Konflikte nicht. Mal sehen, wozu das bei "Promis unter Palmen" führen wird. Unterhaltung ist jedenfalls garantiert!

Chris Töpperwien

Chris Töpperwien wurde durch seine Auswanderung nach Los Angeles und sein Imbisstruck-Franchise bekannt. Doch der 46-jährige gebürtige Kölner ist seinem Image als "Currywurstmann" längst entwachsen und sieht sich selbst heute als "Reality-Komplettpaket".

"Ich bin mir sicher, dass wir die erste Staffel noch toppen können!", lautet seine deutliche Kampfansage.

Katy Bähm

Drama, Drag und noch einmal Drama: Katy Bähm ist eine Dragqueen und die Kunstfigur von Burak Bildik. Privat ist die 28-Jährige mit ihrem Verlobten DJ Francis zwar schon sesshaft geworden, doch für "Promis unter Palmen" lässt sie ihre innere "Bitch" wieder heraus.

Auch in Thailand werden die Zuschauer wieder erleben, dass man der selbstverliebten und ehrgeizigen Katy besser nicht in die Quere kommen sollte.

Kate Merlan

Kate Merlan wurde vom Tattoo-Model zum Reality-TV-Sternchen. Wegen ihres tollen Körpers wird sie immer wieder von Männern angeflirtet – auch von Prominenten. Zuletzt war es der bis dahin an Cora Schumacher vergebene Denny Heidrich, der sich für die Rothaarige interessierte.

Bei "Promis unter Palmen" ist mit Kate vieles vorstellbar – eine emotionale Lebensbeichte oder der Einblick in ihre neuesten Schönheits-OPs: Alles ist möglich!