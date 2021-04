Emmy hat die Qual der Wahl

Das heitere Promi-Flaschendrehen ist im vollen Gange, als die Flasche auf die 21-jährige Emmy Russ zeigt. Voll motiviert wählt Emmy "Pflicht".

Ballermann-Sängerin Melanie Müller darf ihr eine Aufgabe stellen und hat scheinbar schon ein Auge auf die Blondine geworfen: "Kannst du dir jetzt aussuchen. Entweder ein Zungenkuss mit mir oder mit der B***birne." Den Obst-Vergleich zieht Melanie übrigens mit Calvin Kleinen.

"Ich will es langsam angehen lassen", sagt die sonst so forsche Emmy, "Ich wähle dich, Melli." Oh là là! Die Auserwählte macht sich bereit, spuckt den Rest ihres Getränks in den thailändischen Sand und los geht's!

Im Clip: Heiße Küsse beim Flaschendrehen

Zunge rein und hopp

Die übrigen Promis üben sich in ihrer Rolle als Voyeur:innen. Besonders Kate Merlan möchte genau sehen, ob die Aufgabe auch richtig erfüllt wird. Sie kreischt: "Ich muss es sehen!"

Wie heiß es bei Emmy und Melanie wirklich zugeht, siehst du dir am besten selbst im Clip an. Und auch nächsten Montag um 20:15 Uhr solltest du bei " Promis unter Palmen" in SAT.1 und auf Joyn wieder dabei sein. Denn wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald wieder einen Promi-Kuss?

