Bei solch unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie sie bei "Promis unter Palmen" aufeinandertreffen, kochen die Emotionen schon mal über. Aber die Promis zeigen vor den Kameras auch ihre zarten Seiten – wie zum Beispiel Patricia Blanco.

Schwierige Familienverhältnisse

Patricias Vater, der Schlagersänger Roberto Blanco, ist in Deutschland sehr bekannt. Zudem sind einige Gerüchte über den Zwist zwischen Vater und Tochter im Umlauf. Kein Wunder also, dass Christian Töpperwien es genauer wissen will und Patricia darauf anspricht, ob sie noch Kontakt zu Roberto hat.

Im Clip - exklusiv vorab: Patricia Blanco spricht unter Tränen über ihren Vater

Kein Kontakt zu Roberto Blanco

"Schon seit zehn Jahren nicht mehr", antwortet Patricia und schildert eines der traurigsten Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit: Ihr Zusammentreffen mit dem Schlagersänger auf der Frankfurter Buchmesse 2017.

Der Streit auf der Frankfurter Buchmesse 2017

Damals stellte Roberto Blanco seine Biografie "Von der Seele" auf der Messe vor. Das nutzte Patricia, um ihn zur Rede zu stellen: "[Ich] hab ihn angeschrien, ob er sich nicht schämen würde", berichtet sie im Sprechzimmer.

Das schlimmste Erlebnis ihres Lebens

Roberto fragte daraufhin "Wer sind Sie?" Diese Erfahrung nagt noch immer sehr an ihr. Im Sprechzimmer kämpft sie mit ihren Tränen und erklärt, dass das das schlimmste Erlebnis ihres Lebens gewesen sei. Danach habe sie sich bei ihrem Vater in einem Brief entschuldigt, doch nie eine Antwort erhalten.

Enttäuschung am Flughafen

Patricia berichtet den anderen Promis von einem weiteren aufwühlenden Erlebnis. Am Flughafen begegnet sie Roberto, nachdem sie ihn zehn Jahre nicht gesehen hatte, und will nichts lieber als ihn umarmen – doch er nimmt Reißaus und sei geradezu "geflohen".

Mehr Familiengeschichten heute Abend

Die 50-Jährige ist nicht die Einzige, die Emotionales von der Familie zu berichten hat. Auch die anderen Promis sprechen von ähnlichen Erfahrungen. Was alles passiert, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.

