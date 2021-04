Lockere Sprüche gehören bei Henrik dazu

Am 8. Oktober 1996 wurde Henrik Stoltenberg in Frankfurt als Enkel des bereits verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg geboren. Was damals noch niemand wusste: Mehr als 20 Jahre später wird der Student durch seine Teilnahme bei "Love Island" bekannt und erreicht mit seinen Sprüchen Reality-TV-Kultstatus.

Von "Bon Schlonzo" über "Ich hab's verschnitzelt" bis hin zu "Lumpenflimmel": Henriks lustige Wortkreationen machen häufig erst im Kontext Sinn. Ganz egal, sie machen den 24-Jährigen schließlich absolut einzigartig. Auch bei " Promis unter Palmen" werden seine lustigen Sprüche mit Sicherheit für Unterhaltung sorgen.

Der Frauenversteher ist bereits vergeben

Mit seinem Charme zieht der polarisierende Politiker-Enkel auch so manche Frau in seinen Bann. Doch im Moment ist nur Anschmachten aus der Ferne erlaubt. Denn der Hobby-Casanova ist seit einigen Monaten glücklich an die Influencerin Paulina Ljubas vergeben und lebt mit ihr in Köln.

Er strebt nach Höherem

Zwar fühlt sich Henrik im Reality-TV-Business mehr als wohl, doch er hat auch noch andere berufliche Pläne. Der Student möchte seine gewonnene Reichweite nutzen, um seinen Instagram-Follower:innen wertvolle Tipps im Bereich Fitness und Ernährung zu geben.

Wie sich der 24-Jährige bei "Promis unter Palmen" schlagen wird, siehst du ab Montag, den 12. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.