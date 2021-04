Henrik und Calvin kennen sich aus Köln

" Den Henrik kenne ich aus Köln", plaudert Calvin Kleinen aus dem Nähkästchen über seine Freundschaft mit Henrik Stoltenberg. Gemeinsam mit seinem Kumpel hat er in der Domstadt schon einige Partys gefeiert. Nun verlegen die beiden ihren Wirkungskreis aus Köln nach Phuket in Thailand und machen die Villa von " Promis unter Palmen" unsicher.

Im Clip: Bromance zwischen Calvin und Henrik

Bromance in Thailand

Die Jungs lassen bei "Promis unter Palmen" nichts anbrennen. Doch aus Spaß wird schnell Ernst: Beim Schäkern mit Patricia Blanco lassen Calvin und Henrik versehentlich einige Flaschen aus dem Kühlschrank zu Bruch gehen. Was die Spaßvögel witzig finden, kommt bei Melanie Müller so überhaupt nicht gut an.

Die Blondine ist genervt und enttäuscht, weil das Wegräumen der Scherben an ihr hängen bleibt. Dass sie das ziemlich blöd findet, teilt sie Calvin und Henrik unmissverständlich mit. Es kommt zum Streit, bei dem nur Henrik Einsicht zeigt und sich am Ende doch als muskulöser Putzmann in Badehose betätigt. Sein Kumpel beschäftigt sich lieber weiter mit den schönen Dingen des Lebens: Elena und Emmy.

Aber: There's no such romance as a bromance! Das Liebesband zwischen echten Bros zerschneidet so schnell niemand. Werden Henrik und Calvin sich nach der Auseinandersetzung mit Melanie gegen die 32-jährige Ballermann-Sängerin verbünden?

