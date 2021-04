"Promis unter Palmen": Wann läuft die erste Sendung?

Der Auftakt von " Promis unter Palmen" findet am 12. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn statt. In der ersten Folge ziehen die Promis in die luxuriöse Villa am Strand von Thailand ein. Doch lange dürfen sie sich nicht vorsichtig gegenseitig beschnuppern, bevor es so richtig losgeht: Schließlich stehen schon die ersten fordernden Spiele und die Entscheidung an.

Die zweite Staffel wird in acht Folgen immer montags pünktlich zur Prime-Time in SAT.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Das Finale der unterhaltsamen Reality-Show findet demnach am 31. Mai 2021 statt.

Tipp: Nach jeder Sendung läuft "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel. Dort gibt es noch mehr coole Insights aus der Villa und ein Interview mit dem ausgeschiedenen Promi.

Folge 1 im Live-Stream sehen

Dein Reality-Herz schlägt höher, je näher der Start von "Promis unter Palmen" rückt? Die Herzfrequenz geht jedoch traurig wieder nach unten, da du kein eigenes Fernsehgerät besitzt? Kein Problem, du kannst die erste Folge auch einfach online auf deinem Smartphone, PC oder Tablet kostenlos und legal streamen.

>>> Zum Live-Stream <<<

Sobald die Sendung im TV gesendet wurde, kannst du dir die ganze Folge außerdem als Wiederholung auf SAT1.de ansehen. Auch das ist für dich natürlich kostenlos.

