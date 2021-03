Nach den scheinbar vergeblichen Annäherungsversuchen der baldigen "Promis unter Palmen"-Kandidatin hatte damit wohl keiner gerechnet: Emmy Russ und Udo Bönstrup sind zusammen. "Ja, wir lieben uns und sind ein Paar", bestätigte Emmy gegenüber der "Bild". "Zuerst wollte er ja nicht so richtig, ich wusste aber, dass ich ihn rumkriege."

Im Clip: Emmy Russ und Udo Bönstrup sind ein Paar

Tatsächlich hatte Emmy schon während der achten Staffel "Promi Big Brother" alles daran gesetzt, Social-Media-Star Udo zu verführen - vergeblich. Mehr als Blicke und eine Regung in Udo’s privateren Regionen gab es von seiner Seite aus nicht. Doch jetzt ist der Funke offenbar umso heftiger übergesprungen. Emmy spricht sogar schon von Familie: "Wir wollen uns gemeinsam etwas aufbauen."

Die Entfernung zwischen ihnen stellt für die Turteltauben kein Hindernis dar. "Ich besuche ihn, sooft es geht in Niedersachsen, er mich in Hamburg", verrät Emmy. Sie und Udo schmusen demnach "den ganzen Tag oder gehen mit den Hunden spazieren". Es fühle sich wundervoll an, schwärmt die 21-Jährige.

"Ein richtig hübsches Paar"

Udo veröffentlichte auf Instagram das erste Bild von sich und seiner Liebsten. Einige PBB-Ex-Bewohner kommentieren den Post mit Herzen. "Ein richtig hübsches Paar ihr Zwei", schreibt zum Beispiel Jasmin Tawil.

Schon nach ihrem PBB-Auszug machten sich Emmy und Udo verdächtig. Nach dem Finale postete Emmy auf Instagram das erste gemeinsame Foto aus dem Aufzug. Auch in den Kommentaren einiger Bilder ließen sie und Udo die Funken sprühen - Herzchen-Emoji inklusive.

Ohne Udo unter Palmen

Diese werden sich die beiden demnächst erst einmal nicht mehr schicken können. Denn Emmy wird für "Promis unter Palmen" - und ohne Udo - vorübergehend in eine thailändische Villa ziehen und um 100.000 Euro kämpfen.

