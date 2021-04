So lief die Hochzeit ab

Seit rund sieben Jahren ist Drag-Queen Katy Bähm mit ihrem Verlobten DJ Francis zusammen. Den Heiratsantrag machte der Berlinerin ihr Freund bereits 2019 öffentlich in einem Club. Eigentlich wollten die beiden ihre Hochzeit mit einer großen Feier begehen. Doch Corona macht auch ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Am 12. April 2021, also pünktlich zum Start von " Promis unter Palmen", wagen Katy und Francis trotzdem den Schritt zum Standesamt in Berlin. Vor der Hochzeit fragten sich die Fans natürlich: Wird Katy tatsächlich im Drag-Outfit heiraten oder sagt sie als Burak Bildik "Ja"? Das erste Instagram-Foto von der Vermählung verrät es.

Perfekt abgestimmte Outfits und ein toller Empfang

Pink und blau sind nicht nur die Anzüge des frisch verheirateten Paars. Auch ihre Hygiene-Masken und Schuhe sind farblich perfekt auf die Outfits abgestimmt. Katy Bähm kennt sich eben aus mit Fashion!

Als die "Promis unter Palmen"-Kandidatin mit ihrem Mann aus dem Standesamt kommt, wartet dort eine kleine Überraschung: Freunde und Verwandte warten vor der Tür und werfen Blumen, um die beiden zu beglückwünschen.

Ach, wie schön! Aber bleibt auch bei "Promis unter Palmen" für Katy Bähm alles Friede, Freude, Eierkuchen? Oder wartet Drama auf die 28-Jährige? Das siehst du immer montags ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

