Patricia Blanco ist kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Fernsehen. Sie nahm schon an der ein oder anderen Reality-Show wie "Big Brother" teil. Nun stellt sie sich der nächsten Herausforderung: "Promis unter Plamen".

Streit mit Roberto Blanco

Wenn sie "Blanco" hören, merken viele vermutlich auf – es stimmt, Patricia ist die Tochter des bekannten Schlagersängers Roberto Blanco. Allerdings herrscht zwischen den beiden seit mehreren Jahren Funkstille.

Im Clip - Patricia Blanco: Shopping Queen unter Palmen

Aus dem Schatten ihres Vaters

Ohnehin will Patricia mehr als nur "Tochter von …" sein. Sie verfolgt ihre eigene Karriere und versuchte sich zum Beispiel als Sängerin. Zudem tritt sie regelmäßigen in Reality-Shows im deutschen Fernsehen in Erscheinung. 2009 nahm sie zum Beispiel an "Big Brother" teil.

Schönheits-OPs

Aufsehen erregte sie ebenfalls durch ihre Schönheits-OPs. Durch einen Magen-Bypass nahm sie über 50 Kilogramm ab. Zudem lässt sie diverse Eingriffe an sich vornehmen – solange, bis sie mit ihrem Aussehen zufrieden ist.

Die neue Patricia

2017 präsentiert sie ihr neues Aussehen in der Nackt-Show "Adam sucht Eva", denn schließlich fühlt sie sich wohl in ihrer Haut. Auch ihr Verlobter Andreas Ellermann trug zur neuen Patricia bei. Der Radiomoderator macht sie glücklich. Im Juni 2020 machte er seiner Traumfrau einen Heiratsantrag.

"Ich bin die meiste Zeit meines Lebens ohne Halt gewesen und jetzt habe ich das", sagt sie über ihre Beziehung. "Und dadurch bin ich stärker und mehr bei mir denn je."

