Giulia Siegel allein zu Haus

Phuket, die größte Insel Thailands und in den nächsten acht Wochen die mondäne Rudel-Quarantäne für Deutschlands Promi-Crème-de-la-Crème: Und da ist ja schon die Erste!

In den ersten Minuten der exklusiven Preview zu Folge 1 von " Promis unter Palmen" zieht Giulia Siegel in die Villa ein. Irgendjemand muss ja schließlich den Anfang machen!

"Ich bin sehr gespannt, ob ich dieses Jahr in der Staffel bestehen kann. Vielleicht Frieden reinbringen kann, vielleicht polarisieren kann", erzählt die Münchenerin. Besonders freut sich Giulia darauf, wenn die Harmonie im Laufe der Show bröckelt und die ersten Masken fallen. Aber sieh am besten selbst, was sie in der Preview zu sagen hat.

Im Clip: Exklusiv vorab die ersten Minuten der Sendung

Was bringt Elena Miras (nicht) auf die Palme?

Bei Elena Miras muss sich niemand Sorgen machen, dass sie sich verstellen könnte. Die Schweizerin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Mich bringt schnell einmal etwas auf die Palme", verkündet sie bei ihrem Einzug. Besonders problematisch findet sie, wenn jemand lügt und unehrlich ist. Ach, bei "Promis unter Palmen" wird doch niemand lügen, Elena! Oder etwa doch?

Grund zur Aufregung hat Elena jedenfalls schon, als sie sieht, dass sich Giulia und Marcus Prinz von Anhalt bereits ein Bett reserviert haben. "Ich finde das unfair", sagt sie den anderen klar und deutlich. Oh-oh! Ob sich da wohl schon der erste Streit anbahnt?

Konzentration auf den Sieg

Streit hin oder her: Henrik Stoltenberg will sich voll auf den Sieg konzentrieren. Kein Wunder, schließlich winken dem Studenten und Personal Trainer 100.000 Euro Preisgeld und die Goldene Kokosnuss. Aber war da nicht noch etwas, was Henrik normalerweise sehr interessiert? Ach ja! Den Frauen hat der 23-Jährige bei "Promis unter Palmen" jedoch abgeschworen.

Wie wird es den Promis ergehen? Wer streitet mit wem? Wer hat sich ganz besonders lieb? Das erfährst du immer montags bei "Promis unter Palmen" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: