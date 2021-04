Steile These von Willi Herren

In der Villa erleben Lästereien einen Wachstumsschub: Wer spielt ein falsches Spiel? Willi Herren hat eine These: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Katy Bähm alles tut, um zu gewinnen. Das wird noch sehr interessant." Schätzt er die Situation richtig ein? Oder merken die Promis einfach nur, dass die Dragqueen eine unterschätzt starke Konkurrenz ist, die ihnen im Kampf um die Goldene Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie gefährlich werden kann?

Willi, im Beobachtungs-Modus, findet in Patricia Blanco eine Verbündete: "Ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht!" Sherlock Willi geht weiter auf Indizien-Suche und "verhört" seine Mitbewohner …

Im Clip: Willi Herren im Portrait

Es ist (nur) ein Spiel

Dinge, die von Katy Bähm nicht unbemerkt bleiben: "Ich denke schon, dass hier jeder über Strategien nachdenkt. Das sieht man auch, wer sich bei wem neuerdings einschleimt. Es ist ein Spiel, und die Leute fangen an, es jetzt richtig zu spielen." Es werden die Krallen ausgefahren…

Wer spielt taktisch am cleversten? Nur für die Gewinner:innen wird der Aufenthalt verlängert, denn jede Woche wird ein:e Teamspiel-Verlierer:in aus der Villa verbannt. Wer fliegt in Woche zwei?

"Promis unter Palmen", am 19. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss: " Promis unter Palmen – Die Late Night Show" in SAT.1 und auf Joyn, produziert von Endemol Shine Germany.

Das könnte dich auch interessieren: