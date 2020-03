Thailand, Perle Asiens. Doch vor der Traumkulisse Phukets lässt in dieser Promi-WG der Zoff nicht lange auf sich warten… Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Ennesto Monté, Eva Benetatou und Matthias Mangiapane gehen bei "Promis unter Palmen" ab Mittwoch, 25. März 2020, 20:15 Uhr, für den Gewinn von 100.000 Euro an ihre Grenzen – und an die ihrer Mitstreiter.

Promis direkt und privat

60 Kameras, die in alle Winkel und Abgründe blicken, spektakuläre Spiele: Wer hier ins Schwimmen kommt, dem droht der Untergang, denn jede Woche verbannen die Gewinner einen Verlierer aus der Villa. In der Zwischenzeit bleibt viel Raum für Zwischenmenschliches: Bewunderung, Hass, Lästereien, Spaß, Genuss, Schonungslosigkeit.

Erstes Aufeinandertreffen der Bewohner

Kurz nach Einzug ist "Richter Gnadenlos" Ronald Schill jedenfalls schon in Flirtlaune, an Eva Benetatou gerichtet: "Du hast lachende Augen! Woher muss man dich kennen? Du bist bestimmt im deutschen Fernsehen eine ganz große Nummer!"

Man sieht sich immer zweimal

Große Augen machen hingegen Ex-"Promi Big Brother“-Traumpaar Janine Pink und Tobias Wegener, die erstmals seit der Trennung aufeinandertreffen. Janine Pink: "Da ging mir kurz der Puls! So ist das im Leben – man sieht sich immer zweimal – wir eben hier." Nicht ganz so cool nimmt es der sonst so coole Tobi Wegener auf: "Am liebsten würde ich wieder nach Hause!"

Es wird ordentlich ausgeteilt

Schon in Folge eins sind die zehn Promis vor allem nicht nur unter sondern vor allem auf der Palme, verbal wird ordentlich ausgeteilt, allen voran "die spitzestes Zunge der Nation", "La Nick":

Désirée Nick über Eva Benetatou: "Eva ist ein Püppchen - aber für ein richtiges Püppchen ist sie nicht hübsch genug. Für mein Empfinden ist sie recht banal."

…über Bastian Yotta: "Er ist ein Großmaul. Man merkt beim Yotta, dass er nie in einem Teamsport war. Der Yotta könnte bei mir in die Lehre gehen."

…über Claudia Obert: "Wenn man sie als Highsociety-Lady bezeichnet, liegt man 100 Prozent daneben. Das ist sie nun wirklich nicht. Sie ist eine anstrengende Person."

…über Carina Spack: "Auf den ersten Blick finde ich sie ein bisschen billig."

…über Janine Pink: "Ich finde es doll, dass die zu ihrem Dialekt steht. Ich glaube, die ist ganz schön ausgekocht."

…über Matthias Mangiapane: "Er ist unterhaltsam. Ich glaube aber, dass er auch wirklich eine Bitch werden kann. Die Haare trägt er wie Kim Jong Un."

…über Ronald Schill: "Er war Innensenator und zweiter Bürgermeister der Hansestadt Hamburg und fristet nun sein Dasein in einer brasilianischen Favela unter mehr oder minder Kriminellen – da muss man ja mit allen Wassern gewaschen sein."

…über Ennesto Monté: "Lachen konnte ich mit Ennesto, weil er so herrlich abgefucked ist. Mit solchen Leuten komme ich immer klar."

…über Tobi Wegener: "Er hat ein sehr angenehmes Wesen. Ich habe immer zu ihm gesagt: 'Tobi, wenn ich doch nur drei Wochen jünger wäre.'"

Die Spielregeln bei "Promis unter Palmen"

In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt (Folge eins: "Dino, rette deiner Eier")

Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich.

Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit, Folge eins "Ab ins Körbchen!")

entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Der Sieger von "Promis unter Palmen" gewinnt 100.000 €.

Die Villa – oder wie Bastian Yotta sagt: "Voll die geile Hütte":

Beste Strandlage mit Meerblick in Phuket

Wohnfläche Villa innen 400m² auf zwei Etagen

Wohnfläche Außenbereich mit Garten, Terrasse, Pool, Outdoor-Küche

60 Kameras

"Promis unter Palmen" online

Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV wird YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue passieren lassen und spitzzüngig kommentieren.

Noch mehr zur Sendung

Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show "Promis unter Palmen" liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann von "Niemand muss ein Promi sein", deutschlands erfolgreichster Promi-Podcast. Nach jeder Folge "Promis unter Palmen" erscheint eine Episode des Podcasts, in dem die beiden scharfzüngig die Ereignisse in der thailändischen Villa kommentieren und einordnen.

Nicht verpassen: "Promis unter Palmen" 2020 startet am 25. März, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Sechs Wochen lang gibt es immer mittwochs eine neue Folge

