Vier Teilnehmer haben im Finale von "Promis unter Palmen" noch die Möglichkeit, als Sieger hervorzugehen. Diese sind:

Die Preise sind die goldene Kokosnuss und 100.000 Euro.

Bastian Yotta gewinnt

Im letzten Spiel "Fünf Schlösser musst du knacken" mussten die verbliebenen Teilnehmer noch einmal gegen die anderen antreten. 5 Aufgaben müssen sie lösen, um jeweils einen Schlüssel zu erlangen. Mit den fünf Schlüsseln kann der Sieger am Ende eine Truhe öffnen.

Welcher Promi am besten abgeschnitten hat, erfahren die Titelanwärter erst bei der Siegerehrung. Dafür kommen auch die Ausgeschiedenen zurück. Claudia Obert stützt Désirée Nick, die wegen ihrer Verletzung noch auf einer Krücke geht. Gemeinsam mit Eva Benetatou, Carina Spack, Ronald Schill und Ennesto Monté kommen sie noch einmal in die Villa.

Eva liest die Rangfolge vor:

4: Tobias Wegener (4 geöffnete Schlösser in 60 Minuten)

3: Janine Pink (5 geöffnete Schösser in 55 Minuten und 20 Sekunden)

2: Matthias Mangiapane (5 geöffnete Schlösser in 50 Minuten und 2 Sekunden)

Bastian Yotta geht als Gewinner hervor.

