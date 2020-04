An die Feile, fertig, los! Die "Promis unter Palmen" müssen in ihrem letzten Kapitänsspiel Seile zerraspeln, die sie an einen Baum binden. Tobias Wegener legt sofort ordentlich los und sprengt als Erster die Fesseln. Auf geht's zum zweiten Teil der Aufgabe – doch die bringt ihn an seine Grenzen…

Das letzte Kapitänsspiel vor dem Finale für die Promis.

Tobi scheitert an der Aufgabe

Die Promis müssen eine Rechenaufgabe im Kopf lösen. "Wenn man zehn, dreiunddreißig, hundertachtundzwanzig und fünfzehn addiert und …", steht auf Tobis Zettel. Er beginnt zu rechnen, aber alle seine Konkurrenten ziehen an ihm vorbei.

Einer nach dem anderen löst die Aufgabe. Schließlich durchtrennt Janine als Letzte ihr Seil. Auf gut Glück gibt sie irgendwelche Zahlen in das Schloss ein, mit dem sie eine Kiste öffnet. In dieser befindet sich der Schlüssel, mit dem sie die letzte Kette lösen kann, die sie noch an die Palme fesselt.

Bittere Tränen der Enttäuschung

Tobi scheitert, sobald er vor der Rechenaufgabe steht. "Den Gedanken, der eigentlich der richtige ist, den habe ich", erklärt er im Interview. "Aber dann verunsichere ich mich irgendwie selber vor Nervosität." Die Angst, es zu versieben, lähmt ihn innerlich.

"Als ich gesehen habe, dass dann auch Janine fertig war, und ich nur noch der Einzige war, dachte ich mir: 'Warum kriege ich nichts auf die Kette?' Ich war einfach über mich selber enttäuscht und auch wütend und auch frustriert", gesteht er. Schon bei der Aufgabe kommen ihm die Tränen.

Die Promis trösten ihren Kameraden

"Ich kann das nicht", bricht es während der Herausforderung aus ihm heraus. Die anderen sehen ihm schweigend zu – und leiden mit. "Das ist voll gemein für ihn. Er weint. Können wir nicht aufhören?", fragt Carina Spack.

Abbrechen möchte er aber nicht: Er hat seinen Stolz und Ehrgeiz. "Ich möchte das ja auch schaffen", betont Tobi.

Schließlich ertönt der Schlusspfiff. Janine Pink eilt herbei, um mit ihrem Schlüssel seine Ketten zu lösen. Carina nimmt ihn in den Arm, um ihn zu trösten. Auch die anderen kommen hinzu, drücken ihn und versuchen, ihn aufzubauen.

"Das fand ich sehr cool, wie jeder einzelne kam und meinte: 'Kopf hoch, es geht weiter'", sagt Tobi. "Das ist auf jeden Fall lieb gewesen."

Aber man sieht ihm noch deutlich an, dass ihm das misslungene Kapitänsspiel noch nachhängt.

Wie sich Tobi weiterhin schlägt, siehst du im großen Finale nächsten Mittwoch, 29. April 2020 in SAT.1 um 20:15 Uhr.

