Er lässt nichts anbrennen. Kaum in der thailändischen Traumvilla von "Promis unter Palmen" angekommen, hat Calvin Kleinen schon eine ins Auge gefasst, die er erobern will. Elena Miras heißt seine Angebetete, doch Emmy Russ könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen …

Calvin Kleinen schwärmt von Elena Miras

Seine Hände sind am Kühlschrank, doch sein Kopf ist nur bei ihr: Elena Miras. "Ich mag Elena voll", vertraut er sich seinem Bro Henrik Stoltenberg an und fügt im gleichen Atemzug romantisch hinzu: "Der Body ist heiß, ne?"

Henrik ist ein echter Wingman. Er stimmt nicht nur zu, er hat auch noch hilfreiche Tipps parat. "Lass dir Zeit, Digga", ist einer seiner Beziehungstipps und in jeder guten Love Story gibt es natürlich auch ein Hindernis – und das könnte Emmy Russ sein. Denn diese hat ein Auge auf Calvin geworfen, wie es scheint.

Im Clip: Wer geht mit wem ins Bett?

Geht was mit Emmy Russ?

Henrik schwant Übles. "Wenn du jetzt gleich mit Emmy im Bett pennst – denk nach! – dann hast du bei Elena nicht mehr so …", prophezeit der Beziehungsfachmann. Dabei schlägt Calvins kleiner Kumpel – äh sein Herz – nur für Elena. "Sie ist premium!", weiß der Player.

Als hätte Emmy gerochen, dass ihr Name gefallen ist, nutzt sie die Gunst der Stunde und pirscht sich an ihre Beute an. "Wie geht's dir?", zirpt sie und weist Calvin auf ein Versäumnis hin: "Du hast mir noch kein Kompliment gemacht!"

Oder doch nicht?

Sie stellt klar: "Das erwarte ich von dem Mann, der neben mir schlafen wird." Doch scheinbar hat Calvin seine Zunge verschluckt, eine Antwort bleibt aus. Ist das schon die Absage an Emmy oder überlegt er es sich noch einmal anders?

Enttäuschung für Emmy

Doch allzu lange kann er sich nicht im Schweigen üben. Immerhin steht die Bettenverteilung an und Entscheidungen sind gefragt. Dann der Schock für Emmy: Anstatt, dass Calvin offenbart, dass er neben der 21-Jährigen schläft, skandiert er nur: "Ich schlaf da, wo das letzte Bett frei wird."

"Was soll ich denn mit so einem Mann?"

Emmy ist ernüchtert. "Was soll ich denn mit so einem Mann?", philosophiert sie im Sprechzimmer. "Ist doch peinlich, auch für mich." Emmy muss einen Rückschlag hinnehmen und das, obwohl zwischen den beiden wohl mal mehr lief. Im Schlafzimmer lässt sie vor versammelter Mannschaft die Katze aus dem Sack und vernichtet so vielleicht auch schon die Chancen, die Calvin bei Elena gehabt hätte. Die hört nämlich gut zu, sagt aber nichts zu dem Ganzen.

Hat Calvin sich alle Chancen verspielt?

Bei den Damen in der Villa kommt er damit gar nicht gut an. "Diesen Calvin würde ich überhaupt nicht ranlassen", offenbart Kate Merlan später in trauter Zweisamkeit Emmy, als die beiden den Sonnen- oder Mond(?)untergang bewundern.

Ob Calvin es noch schafft, das Herz einer der Frauen in der thailändischen Traumvilla zu erobern oder ob er asketisch verbleiben muss, siehst du ab nächstem Montag, 19. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

