Nur gucken, nicht anfassen – davon hat Ronald Schill scheinbar noch nie etwas gehört. Im web-exklusiven Bonus-Clip von "Promis unter Palmen" geht Richter Gnadenlos ordentlich ran.

Grapscher Ronald und die Frauen:

Carina Spack ist sein erstes Ziel

In Folge 2 wählte Teamkapitän Bastian Yotta nur Frauen in seine Mannschaft – ein Umstand, der auch Ronald Schill nicht entgangen ist. Sein erstes Ziel ist Carina Spack. Als die Jüngste in der Traum-Villa gerade am Fuß der Treppe zum oberen Stockwerk steht und er nach unten pilgert, kann er seine Finger nicht bei sich lassen. Er legt seine Hände an ihre Hüften.

Sie ignoriert seine Annäherungsversuche und möchte wissen: "Ist noch jemand oben?" So eine unschuldige Frage kann Richter Gnadenlos natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. "Warum?", erkundigt er sich. "Willst du dich erst entfalten? Willst du jetzt einen Strip hinlegen?"

Grapsch-König Ronald Schill kann die Finger nicht bei sich behalten

Carina bleibt gelassen und antwortet ein knappes "Wahrscheinlich." Das scheint den Grapscher aber erst richtig anzutörnen, denn seine Hände wandern gleich wieder zu der jungen Frau. Ein gegrolltes "Wow" kann der Charmebolzen auch nicht mehr für sich behalten.

Carina flüchtet nach oben – und Ronald sucht sich neue Gesellschaft. Diese findet er auch in Janine Pink und Eva Benetatou, die nichts ahnend draußen sitzen.

Alle Flirtversuche prallen an Janine Pink ab

Flirtking Ronald baut sich vor Janine Pink und Eva Benetatou auf und teilt sein Sprüchlein mit den beiden: "Es ist unbestreitbar das schönere Team, was ihr habt. Die Frage ist nur: Gewinnt das schönere Team? Mich wundert es, dass Bastian das so zusammengestellt hat. Ich hätte euch auch gerne, weil ich euch so gern anschau'."

Die Begeisterung über diese schmeichelhaften Worte hält sich bei Janine und Eva in Grenzen. Beide reagieren eher nüchtern auf die Charmeoffensive. Aber Richter Gnadenlos wäre nicht er selbst, wenn er nicht noch nachlegen würde: "Aber ob man damit Spiele gewinnt?" – Ein Satz mit dem er sich in die Herzen junger Frauen stiehlt und deswegen kann er auch kichernd von dannen ziehen.

Wenn du mehr von den "Promis unter Palmen" sehen willst, hast du im großen Finale die Möglichkeit. Am Mittwoch, 29. April 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.

