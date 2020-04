Promis unter Palmen

Wie es sich für das tropische Klima Thailands gehört, war auch die Stimmung in der Villa schon länger am Kochen. Wer sich mit dem Auszug Désirée Nicks in der vergangenen Folge Entspannung versprochen hatte, wird in Episode 5 eines Besseren belehrt. Nach massiven Auseinandersetzungen mit den restlichen Bewohnern hat Claudia Obert nun die Reißleine gezogen.