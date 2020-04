Küsschen links, Küsschen rechts

Claudia Obert raus – Désirée rein. Unerwarteter kann ein Klingeln in der Villa eigentlich gar nicht sein – Carina Spack öffnet die Tür, ihre Freude hält sich, nun ja, auch in Grenzen. Noch bevor die 63-Jährige überhaupt einen Fuß in die Villa macht, stichelt sie schon gegen die Blondine. "Hallöchen. Na dann können wir ja da weiter machen, wo wir aufgehört haben! Hier kommt eure kleine Zuckerfee!". Kurze Schweigeminute für Carina. Kurz nachdem Désirée um die Ecke gehuscht ist, muss sie sich erstmal bei Bastian Yotta anlehnen und sich sammeln musste. Puh!

Auch die anderen Kandidaten können ihre Freudentränen und die Luftsprünge zu Désirée Comeback zurückhalten, denn mehr als unemotionale Begrüßungsküsschen ist hier nicht drin. "Warum gehst du Sebastian?"

Bastian Yotta hielt es in diesem Moment eben wichtiger seine Zähne zu putzen, als ihr um den Hals zu fallen. Wer sich hier wohl eher den Mund ausspülen müsste, bleibt dahingestellt. Schließlich keiften sich beide am vorletzten Entscheidungstag so richtig an.

Nur einer freut sich über Désirées Rückkehr

Gerade einmal ein paar Minuten da, schon ziehen wieder dunkle Wolken auf. Verstaubte Sprüche und Diskussionen, feiern nämlich auch ihr Comeback. "Die Carina und der Yotta die sind pikiert, beleidigt und haben Angst vor mir.” ist sich Désirée sicher. Oh, steht Bastian Yotta zu seiner Angst vor der Diva? "Ich hab' überhaupt keine Emotionen. Ihre Rückkehr ändert nichts an meiner Gesamtstrategie", so Bastian Yotta. Achso.

Nach ihrer Ankunft macht Désirée kurzen Halt bei Matthias Mangiapane an der Bar: "Aber du freust dich, ne?" Mit einem verschmitzten Lächeln antwortet er: "Ja, natürlich!". Er bleibt aber aber der Einzige, der sich wirklich über die Rückkehr der Diva freut. Bastian Yotta dagegen verschwendet keine Zeit und keine Energie in Gespräche mit Désirée – schließlich stehen die Bewohner vor einem wichtigen Spiel.

Der Streit geht in eine neue Runde

Im Gegensatz zu Carina Spack. Sie lässt sich vor dem Spiel noch auf eine Diskussion mit Désirées ein: 3,2,1… Boom! Möge der nächste Ringkampf zwischen Carina und Désirée beginnen. Ergreifende Themen wie: Campingplatz-Schlappen, Brüste, Beleidigungen und Désirées Rente sind dabei nur der Anfang!

Wer flippt aus und wen nimmt Désirée als nächstes unter ihre Fittiche? Das siehst du nächsten Mittwoch, am 29.April 2020 um 20:15 Uhr auf SAT.1.