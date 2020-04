Sie kann es nicht lassen. Wenn jemand noch seinen Senf dazu geben muss, dann Désirée Nick. "Ich bin so reich, ich hab's gar nicht nötig, noch aufzutreten" behauptet Désirée. "Aber ich bin trotz allem so billig geblieben, bei meinem Reichtum, dass ich Tatsache immer noch Lust habe, die Abende mit euch zu verbringen!". Hui, der Satz hat so ordentlich bei den Mitbewohnern gesessen.

Désirée Nick ist on fire

Als Carina Spack auch Désirée für den Rauswurf nominiert und sie der 63-Jährigen alles Gute und gute Besserung wünscht, kann sie hinter Désirée einen Haken setzen. Falsch gedacht! Nach der Entscheidung knüpft sich La Nick das Küken der Villa so richtig vor. Sie möchte der Blondine noch etwas auf den Weg geben: "Leg' dich nur an mit den Kindern der 60er-Jahre, leg dich nur an mit der Baby-Boom-Generation". Puh, was kommt jetzt?

Die Diskussion nimmt kein Ende

"Mit jedem Wort, welches du an eine Frau in meinem Alter herabwürdigend richtest, hast du die ganze Community von 60 Millionen Bürgern gegen dich!" Für Influencerin Carina Spack ist das eher nicht so wichtig. Sie hat schließlich auch eine Community – nur eben als Follower bei Instagram. Désirée humpelt davon und ist der festen Überzeugung, dass es kaum jemanden in der Truppe gab, der sein Gesicht bewahrt hat.

Kurz bevor sie die Tür von außen zu macht, möchte sie noch ein paar Worte zu Bastian Yotta sagen: "Du willst ja unbedingt gewinnen. Du möchtest es so verzweifelt mit so einer dumpfen Gier!"

“Bewohner sind Affen im Dschungel”

Nachdem sie sich Richtung Ausgang bewegt und ihr niemand die Koffer nach draußen stellt, legt sie nochmal einen drauf und vergleicht ihre ehemaligen "Promis unter Palmen"-Mitbewohner mit einer Herde Affen, die im Dschungel um die letzte Banane kämpfen.

Désirée ist bekannt für ihre spitze Zunge. Wir werden sehen, welche Sprüche sich die Bewohner nächste Woche anhören gehen können. Mittwoch, 29. April 2020 um 20:15 Uhr auf SAT.1 steht das große Finale von "Promis unter Palmen" an.