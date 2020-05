Zehn Promis zogen in "Promis unter Palmen" zu Beginn in die Traum-Villa an einem thailändischen Strand. Seitdem ist viel passiert. Es wurde gestritten, gelacht und gekämpft. Nun treffen acht der Stars erneut aufeinander und haben nun in "Promis unter Palmen – Die Aussprache" die Möglichkeit, noch einmal über die ein oder andere Begebenheit miteinander zu sprechen.

Das große Wiedersehen mit den Promis

Die Promis treffen erneut aufeinander

Heute Abend, am 06. Mai 2020 haben sie um 22:20 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit einigen Promis. Sie sind dabei:

Claudia Obert

Claudia Obert hat mit ihren lustigen Sprüchen und ihrer lockeren Art die Herzen der Zuschauer erobert und kann auf eine große Fanbase blicken. Bei "Promis unter Palmen" kam es zum Streit mit Désirée Nick – aber die beiden haben sich wieder versöhnt. Wie die Stimmung zwischen den beiden derzeit ist, siehst du heute Abend.

Désirée Nick

Sie ist vor allem für eines bekannt: ihre spitze Zunge. Das ließ sie auch die anderen Promis fühlen, denn sie teilte verbal nicht nur gegen ihren frenemy Claudia Obert aus, sondern zum Beispiel auch an Carina Spack. Was Désirée Nick heute wohl zu sagen hat?

Tobias Wegener

Die Rechenaufgaben in den Challenges und Spielen wurden ihm zum Verhängnis und sorgten für die ein oder andere Träne. Dafür zeigte Tobias Wegener aber vor allem eines: sein gutes Herz. Schnell wurde er zum Zuschauer-Liebling und kam auch in der Villa mit allen gut aus. Mit seiner Exfreundin Janine Pink konnte er sich bereits aussöhnen – ob es noch etwas anderes gibt, das er loswerden möchte, erfährst du in "Promis unter Palmen – Die Aussprache".

Janine Pink

Sie sorgte für den ein oder anderen lustigen Spruch. Anfangs war sie zwar gar nicht so happy, dass ihr Ex Tobi plötzlich auf er Matte, ähm, am Strand, stand. Doch dann rauften sich die beiden wieder zusammen. Als er bei einem Spiel einen Zusammenbruch erlitt, kümmerte sich Janine Pink um ihn – diese Herzlichkeit entging auch Tobi nicht.

Carina Spack

Kurz vor dem Endspiel musste sie die Segel streichen. Carina Spack hatte sowohl mit Claudia Obert als auch mit Désirée Nick ihre Differenzen. Ob mit einer der beiden noch Klärungsbedarf besteht, siehst du heute Abend.

Eva Benetatou

Sie war die Zweite, die gehen musste. Viel von dem Geschehen in der Villa hat sie daher nicht mitbekommen. Ob Eva Benetatou dennoch etwas auf dem Herzen hat, zeigt sich in der Aussprache.

Matthias Mangiapane

Mit Claudia Obert kam Matthias Mangiapane gar nicht klar – dafür umso besser mit Désirée Nick. Dennoch stimmte er in Folge 5 für sie, statt für Janine Pink, und La Nick verließ (erneut) die Traum-Villa. Ob die spitze Zunge noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hat?

Ennesto Monté

Ennesto Monté hat ein Lieblingsthema: Die Vergrößerung seines besten Stücks. Die anderen Promis fanden das jedoch scheinbar nicht so spannend und schickten ihn als Erstes aus der Villa.

Das Wiedersehen der Stars

Welche Themen den Promis auf den Nägeln brennen und wie emotional das Treffen wird, siehst du heute Abend, am 6. Mai 2020, um 22:20 Uhr in SAT.1.

