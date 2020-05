Heimliche Lästereien, wilde Diskussionen, ein bisschen Drama und ein paar Champagner-Flaschen oben drauf. Wer macht alles für Geld, wer ist über sich hinausgewachsen und wer hat die krassesten Sprüche abgelassen? Hier sind die Highlights aus Staffel 1 von "Promis unter Palmen" für dich in der Zusammenfassung:

Ankunft der Promis in der Traumvilla

Gerade einen Fuß in die Luxusvilla gesetzt, lernten sich die Promis untereinander erst einmal richtig kennen. Für Désirée Nick ein gefundenes Fressen: "Bist du YouTuberin?" fragte die TV-Diva, nachdem Eva Benetatou die Luxusvilla betritt. Eingeschüchtert war die 27-Jährige von Désirée Nick allemal…

Die Welt dreht sich um Matthias Mangiapane

Bei "Promis unter Palmen" angekommen, kann Matthias Mangiapane es nicht lassen, alle an seinem Luxus-Life teilhaben zu lassen. Wie gut, dass Tobias Wegener ein toller Zuhörer ist! "Wir haben zehn oder 15 Flaschen Dom Perignon getrunken. Eine Flasche 300 Euro. Glaubst doch nicht, dass ich das bezahle…" so Matthias. Ja dann, Prost! Auch die anderen Kandidaten dürfen sich spannende und luxuriöse Highlights aus seinem Leben anhören. Badewannen im Schlafzimmer, parfümierte Hotelzimmer in Las Vegas und literweise Moët Ice. Ganz, ganz toll!

Champagner-Fan Claudia Obert

"Nüchtern halte ich's nicht aus!", waren die Worte von Claudia Obert, während der Entscheidung in Folge Drei. Doch ob Entscheidung oder nicht – das Champagner-Glas war immer am Start. "Die ganze Welt ist ein Champagner", so Claudia. Die 58-Jährige hatte während ihrer Zeit bei "Promis unter Palmen" immer einen passenden Spruch parat – doch mit ihrer offenen, lebenslustigen Art kam sie nicht bei allen Promis gut an. "Wie die Axt im Walde. Taktlos, niveaulos, primitiv", beschreibt Matthias Mangiapane seine Mitbewohnerin Claudia Obert. Doch es ist nicht die einzige Auseinandersetzung in der Luxusvilla...

Der Streit zwischen Claudia Obert und Désirée Nick

Eine Auseinandersetzung vom feinsten. Beide TV-Damen kannten sich schon vor der ersten Staffel "Promis unter Palmen" – aus der High Society und von den roten Teppichen Deutschlands. "La Nick" hat sich aber schon vorher auf Claudia Obert eingeschossen, denn in einer kleineren Runde mit Ronald Schill und Matthias Mangiapane erzählt sie, wie Claudia sich damals auf die Partys eingeschleust haben soll.

Natürlich lässt sich Frau Obert die Lästereien nicht gefallen – wettert dagegen und das Drama nimmt seinen Lauf. Claudia behauptet, sich gar nicht mehr daran zu erinnern, warum es vor einigen Jahren mal Ärger mit Désirée gegeben haben soll. "Du bist eine Lügnerin, beweg' deine Fresse aus der Kamera!", brüllt die 63-Jährige Nick ihre Mitbewohnerin Clauidia Obert an. "Die ging hoch wie ein Dampfkocher", so Claudia. Der Streit eskalierte weiterhin – doch nur ein paar Tage später sah das schon wieder ganz anders aus.

Der Klügere kippt nach

Die "Full Moon Party" in Phuket – ja, das war was. Aus dem Nichts ertönte die Musik und die Promis wurden zu Tänzern. "Wir haben einfach mal Stimmung gemacht und dachten 'Komm, wir schalten mal auf Spaß'!", so Désirée. Die krallte sich direkt Ronald Schill und schwang mit ihm das Tanzbein. Und Tobias? Er überraschte Claudia mit einem Tänzchen auf der Wiese.

Désirée hatte da aber auch noch eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Abend: "Ich dachte, dass Carina nackt auf dem Tisch tanzt oder mindestens in den Pool springt." Leider nein – doch dafür nahm die 63-Jährige das Zepter in die Hand und zeigte ihre Tanz-Moves. Die restlichen Promis um Janine Pink, Matthias Mangiapane & Co. beschlossen, sich den Spaß von ihren Stühlen aus anzuschauen.

Dramatischer Zusammenbruch von Désirée Nick

In Folge fünf von "Promis unter Palmen" feierte "Die Nick" ihr Comeback. Doch lange hielt die Freude nicht an. Während des "Tic-Tac-Turbo"-Spiels brach Désirée Nick zusammen. In dieser Aufgabe ging es um Schnelligkeit und Köpfchen: Der andere hat mehr, der andere weniger. Und das bei praller Sonne und 40 Grad. Für die 63-Jährige war das zu viel – sie musste ins Krankenhaus werden. Die Diagnose: Muskelfaserriss! Mit Krücken musste sie am Ende aber wieder die Koffer packen und die Show verlassen.

In "Promis unter Palmen - Die Aussprache" trafen einige der Stars wieder aufeinander. Hier siehst du, was sie sich zu sagen haben:

