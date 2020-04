Claudia ist am Ende

Man liebt sie oder man hasst sie: Claudia Obert. Leider haben sich die anderen Stars bei "Promis unter Palmen" für das Letztere entschieden und lehnen sich gegen die 58-Jährige auf. Zu lange hat Claudia einen auf Oberst gemacht und in militärischer Manier über die Lautstärke im Paradies geschimpft. Carina Spack ist davon so genervt, dass sie absichtlich laut Chips isst.

Auch Claudias Lieblingsfeind, die Diva Matthias Mangiapane, provoziert mit fiesen Worten und stachelt den Promi-Krieg am Strand noch weiter an. Die Fronten sind vor Folge 5 so verhärtet, dass die Boutique-Besitzerin ausrastet, dramatisch ein Handtuch vom Balkon wirft und weint.

Welche Folgen hat Claudias Verhalten bei "Promis unter Palmen"?

Nur einer leidet mit

Tobias Wegener hat ein schlechtes Gewissen. Er versteht nicht, wie die Situation so weit kommen konnte, dass Claudia Obert nun weinen muss: "Eine Frau sollte nicht weinen." Darüber kann Matthias Mangiapane nur lachen.

Aber wer lacht bei diesem Streit zuletzt? Wird Claudia zurückschlagen oder gibt sie auf? Du erfährst es bei "Promis unter Palmen" - jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1.

