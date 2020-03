In der Reality-Spielshow "Promis unter Palmen" treffen zehn deutsche Prominente im paradiesischen Thailand aufeinander, wohnen gemeinsam in einer Villa und werden beim alltäglichen Zusammenleben auf die Probe gestellt.

Promis unter Palmen-Kandidaten: Wer ist dabei?

Diese zehn Prominente ziehen in die Villa unter Palmen:

Désirée Nick

Sie ist wohl die spitzeste Zunge Deutschlands. Désirée Nick war schon bei vielen Reality-Formaten dabei, tanzte unter anderem bei "Dancing on Ice" über die Eisfläche und wurde 2014 die zweite Dschungelkönigin. Die 63-jährige hat selten Mitgefühl für Andere und sagt gerne, was sie denkt. Das könnte vielleicht zum ein oder anderen Konflikt in der Villa führen.

Carina Spack

Carina war 2018 auf der Suche nach der großen Liebe, bekam aber nicht die letzte Rose. Mittlerweile ist sie vor allem in der Social Media Branche bekannt und spielt dort gerne mit ihren Reizen. Unterschätzt werden möchte die 23-Jährig aus Recklinghausen nicht: "Mich reizt, dass ich mal zeigen kann, wer ich als Person eigentlich bin. Ich mache hier nicht nur zum Spaß mit - ich will auf jeden Fall das Geld mit nach Hause nehmen."

Bastian Yotta

Bastian Yotta, mit gebürtigem Namen Bastian Josef, präsentierte sich bereits in Formaten wie "Die Yottas" auf ProSieben uns zeigt gerne sein Luxusleben. Doch vor drei Jahren änderte er seinen Lebensstil drastisch und besinnt sich auf sich und seine Selbstdarstellung.

Ronald Schill

"Ich bin nach Thailand geflogen, um richtig Kasse zu machen. Für Geld mach ich alles - da gibt es keine Grenzen." Eine klare Ansage von "Richter Gnadenlos" Ronald Schill. Als Drittplatzierte bei "Promi Big Brother" 20214 möchte es der ehemalige Jurist nochmal wissen und Vollgas geben.

Ennesto Monté

Der Ex-Verlobte von Helena Fürst ist bekannt für seine Schlagersänger-Karriere und vor allem für viel Drama und Tränen. Der Hesse mit serbischen Wurzeln steigerte seinen Bekanntheitsgrad vor allem mit der Neuigkeit über seine dreifache Penisverlängerung und skurrile Ebay- Auktionen für eine heiße Nacht mit ihm.

Claudia Obert

Die Luxus-Lady Claudia hat ein eigenes Modelabel, einen ausgeprägten Schuhtick und war nebenbei auch schon Kandidatin bei "Promi Big Brother". Auch sie sagt immer was sie denkt und lebt ganz nach dem Motto: "Life is a party!"

Janine Pink

Die Schauspielerin und Reality-Star gewann im letzten Jahr das Format "Promi Big Brother". Doch nicht nur das: Während der Show verliebte sie sich in ihren Mitbewohner Tobias Wegner und die beiden wurden ein Paar. Die Liebe zwischen den beiden hielt jedoch nicht lange und kurz nach der Sendung trennten sich ihre Wege schon wieder. Besonders spannend wird somit das Aufeinandertreffen zwischen der Leipzigerin und ihrem Ex-Freund.

Tobias Wegener

"Fürs Auge wäre eine Sophia Thomalla nicht schlecht." Der 26-Jährige hat scheinbar schon wieder eine andere Frau im Kopf. Nach der Trennung von Janine Pink und der medialen Schlammschlacht der beiden freut sich Tobias auf neue Herausforderungen bei "Promis unter Palmen".

Eva Benetatou

Auch sie wohnte 2019 im Haus von Promi Big Brother. Eva Benetatou möchte nun ihre herzliche Seite zeigen und sich mit ihren Fähigkeiten und Stärken beweisen. Wie das Zusammenleben mit den anderen Kandidaten klappt, wird sich noch herausstellen. Denn eines ist klar: Eva ist eine kleine Prinzessin und was sie möchte, muss gemacht werden.

Matthias Mangiapane

Immer gut gestylt, strahlende Zähne und eine echte Dramaqueen: Der Reality-Star und Partner von Hubert Fella lebt eigentlich im beschaulichen Hammelburg und betreibt dort mit seinem Liebsten ein Reisebüro. Bei "Promis unter Palmen" möchte der gelernte Friseur auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Chaos oder Großfamilie?

Die Luxusvilla mit Pool und Palmengarten ist für die Prominenten 13 Tage lang das neue zuhause. 24/7 werden sie von festinstallierten Kameras beobachtet. Es bleibt spannend, wie gut das Gemeinschaftsleben in der neuen Wg funktioniert und welche Themen für diskussionsbedarf sorgen.

Wer geht für Geld an seine Grenzen?

In jeder Folge müssen verschiedene Spiele im Teams oder Einzelkampf bewältigt werden. Am Ende jeder Sendung gibt es einen Exit also einen Bewohner, der die Villa und somit das Paradies verlassen muss. Der Teamkapitän der Verlierer muss drei Kandidaten für den Exit nominieren. Der Teamkapitän der Gewinner wählt daraus einen Kandidaten aus, der sofort gehen muss.

