Janine Pink und Tobias Wegener sind nicht nur zwei der Kandidaten bei "Promis unter Palmen", sie waren schon einmal zusammen Teilnehmer bei einem TV-Format: bei "Promi Big Brother" 2019. Damals hat es zwischen den beiden gefunkt. Sie haben gekuschelt, geknutscht und hingen die ganze Zeit aufeinander.

Bruchlandung für das Promi-Paar

Gut ausgegangen ist es für das Paar jedoch nicht. Nach Janines Sieg haben die beiden ausprobiert, wie es im echten Leben abseits des #PBB-Campingplatzes mit den Schmetterlingen im Bauch aussieht. Es ging in den Liebesurlaub nach Dubai, doch im Anschluss dann die Trennung. Vor allem Janine Pink fühlt sich von ihrem Tobi betrogen.

Schon damals machte sie im SAT.1 "Frühstücksfernsehen" ihrem Ärger Luft und berichtete davon, wie es mit Tobi zu Ende ging. Laut Janine hat der 26-Jährige von Anfang an mit falschen Karten gespielt. Weder seine Gefühle für die Leipzigerin seien wahr gewesen noch die Dinge, die Tobias bei " Promi Big Brother" über seine Vergangenheit erzählt hat. Janines Fazit: "Tobi hat uns alle verarscht!"

Janine Pink und Tobias Wegeners Wiedersehen

Bei "Promis unter Palmen" treffen die beiden endlich erneut aufeinander – ein Wiedersehen, das viel Konfliktpotenzial in sich trägt. Dementsprechend unangenehm verläuft die Begegnung dann auch. Neun der zehn Teilnehmer haben sich schon in Folge 1 in der thailändischen Traumvilla am Strand eingefunden und damit begonnen, sich kennenzulernen.

Der Zehnte, der noch fehlt, ist Tobias Wegener. Als er seinen Koffer über den Strand schleppt, erkennt Janine schon von Weitem, wer sich da den Promis nähert: Kein Geringerer als ihr Ex Tobi! Kein Wunder also, dass ihre Laune erst mal in den Keller rauscht.

Janines Puls steigt

"Oh, nee", entfährt es Janine, als sie Tobi erkennt. Auch Eva Benetatou, die dieses Jahr nicht nur mit Janine bei "Promis unter Palmen" mitmacht, sondern 2019 auch gemeinsam mit dem Ex-Paar bei "Promi Big Brother" war, erkennt schnell, dass das böse enden könnte. "Oh, oh", sagt sie. "Poah, das ist tatsächlich der."

Janine Pinks Puls steigt. Die Situation zerrt sichtlich an ihren Nerven, denn sie hatte keine Ahnung, dass sie ausgerechnet ihr Verflossener in Thailand erwartet. "Ja, die wollen, dass es rumst", murmelt sie zu sich selbst und wirkt sehr angespannt.

Unterkühlte Begrüßung und angespannte Stimmung

Als die anderen Promis erfahren, dass gerade Janines Ex-Freund anmarschiert, steigt die Spannung bei Eva, Bastian Yotta, Ronald Schill, Désirée Nick, Matthias Mangiapane und den anderen. Wie wird das Wiedersehen?

Brav stellt sich Tobi bei allen vor, gibt ihnen die Hand. Auch Janine und er begrüßen sich kurz und knapp – aber auch sehr kühl.

Vor allem Ronald Schill scheint sich an der Situation zu weiden und kann es nicht lassen, die unangenehme Stimmung zwischen den beiden noch weiter zu pushen. "Geht das nicht auch ein bisschen liebevoller, die Begrüßung?", hakt er nach.

"War doch nett", gibt Tobi zurück. Noch grinst er, aber die angespannte Stimmung entgeht dem 26-Jährigen keineswegs. "Was soll ich denn sagen?"

Roland setzt nach: "Ein Küsschen vielleicht?"

Tobi sieht man das Unwohlsein deutlich an. Der Promi weicht erst einmal ein paar Schritte zurück und sucht die Distanz zu den anderen, die wie eine Wand vor ihm stehen. Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt …

Das Paar ist ein großes Thema bei den Promis

Auch später ist das Ex-Paar noch ein Thema in der Traumvilla. Sowohl Tobi als auch Janine sprechen über die Beziehung und die Trennung. Können sie sich noch zusammenraufen?

Wie die beiden miteinander umgehen und ob es nicht vielleicht doch noch einmal zwischen ihnen knistert, siehst du bei "Promis unter Palmen" jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

