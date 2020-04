Carina Spack bekommt Bauchschmerzen

So himmlisch die Kandidaten auch hausen - das Paradies scheint die Promis unter Palmen 2020 an ihre Grenzen zu bringen. Der Tag am schneeweißen Sandstrand endete gestern bereits für Désirée Nick mit einem dramatischen Besuch im thailändischen Krankenhaus.

Nächste Woche scheint es auch Carina Spack an die Gesundheit zu gehen. Denn: Das Finale steht vor der Tür, der Geldkoffer scheint greifbar nahe, die Nerven liegen blank. Zu viel für Carina? "Ich bekomme Bauchschmerzen…", klagt die 23-Jährige auf dem Sofa der Villa.

Welche Challenge erwartet die Promis unter Palmen da nur?

Kriminell wurde es schon gestern beim Kampf um das Ticket ins Finale. Wer feilte sich beim Kapitänsspiel ins Finale?

Tränen bei Janine Pink und Matthias Mangiapane

Emotionen pur beim "Promis unter Palmen"-Finale. Auch wenn sich die Bewohner während der letzten Wochen stets gegenseitig auf die Palme gebracht haben: Der Gedanke daran, dass jetzt alles vorbei ist, sorgt am Ende doch für reichlich Tränen im Paradies bei Janine Pink und Matthias Mangiapane. Die beiden fallen sich um den Hals – auch Carina kann ihre Gefühle nicht zurückhalten.

Janine Pink: Es geht schon wieder um die Wurst!

Das "Promis unter Palmen"-Finale wird kein Strandspaziergang. Denn bei einem kleinen Fußmarsch hat sich noch keiner ein großes Vermögen verdient. Und wie heißt es doch so schön: "Beim Geld hört die Freundschaft auf" Wer fährt die Krallen aus und schnappt sich am Ende die 100.000€? Die Promis müssen alles geben. Janine Pink: "Also geht’s jetzt gleich schon wieder um die Wurst!"

Bastian Yotta: Was für eine verf***** Aufgabe!

Schluss mit Gruppen-Challenge? Kämpften die Promis gestern noch eisern in Teams um den Sieg, heißt es nächste Woche Promi gegen Promi. Die finale Aufgabe zwingt sogar starke Männer in die Knie. Bastian Yotta ist unzufrieden mit seiner Leistung: "Eine verf***** Aufgabe!"

Wer gewinnt die goldene Kokosnuss?

Es geht um die Nuss. Nur wer sich der ultimativen letzten Aufgabe mit Bravour stellen kann, dem blüht eine strahlende Zukunft als Gewinner der goldenen Kokosnuss. Und ganz nebenbei ein strahlendes Lächeln beim Öffnen des Geldkoffers.

Der Gewinner ist - 100.000 € gehen an…

Auch wenn Désirée Nick beteuert, allein der netten Gesellschaft wegen in der Villa unter Palmen eingezogen zu sein. So kurz vor dem Ziel möchte doch jeder Promi den Geldkoffer mit 100.000 € im Heimreisegepäck haben. Wer verlässt das Paradies mit einem traumhaften Sümmchen?

Das siehst Du im "Promis unter Palmen"-Finale am Mittwoch, den 29.04.2020 um 20:15 auf SAT.1 im TV, im Livestream auf sat1.de sowie auf Joyn.

