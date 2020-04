Der Streit in der Villa bei "Promis unter Palmen" will kein Ende nehmen. Sowohl mit Worten, als auch mit Taten schießen die Kandidaten immer wieder gegen Claudia Obert. Diese wehrt sich zwar ausdauernd, doch sie kann die Tränen irgendwann nicht mehr aufhalten und zeigt, dass sie das alles doch trifft.

Tobi vertraut sich Matthias an

Einigen der Promis scheint das herzlich egal, doch Tobias Wegener hat Mitgefühl mit ihr und will sie verteidigen: "Eine Frau so fertigzumachen, dass sie anfängt zu heulen, das ist schon krass", vertraut er sich Matthias Mangiapane an.

Zerbricht Tobi an den Konflikten?

Unfair finde er es, wie sie behandelt würde. Bei dem Gedanken daran wirkt er sichtlich betroffen. Wird ihm das Gezanke zu viel? Immerhin kehrt Désirée Nick zurück in das Promihaus, doch geht dafür jemand freiwillig?

Ob jemand für die Diva seinen oder ihren Platz unter den Palmen so kurz vor dem Finale räumt und wer weiter um den Sieg kämpfen darf, das siehst du am Mittwoch, 22. April, um 20:15 Uhr in SAT.1.

